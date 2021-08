Coronavirus.- Lituania pide un pasaporte sanitario a los no vacunados para acceder a comercios y eventos

La Policía detiene a 26 personas en manifestaciones en rechazo a las medidas



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Lituania ha anunciado este miércoles nuevas medidas para las personas no vacunadas contra la COVID-19 como la petición de un pasaporte sanitario para acceder a comercios y eventos.



Los mayores de 16 años con la inoculación incompleta contra la enfermedad no podrán ingresar a centros comerciales, salones de belleza, cafés, restaurantes y eventos públicos cerrados a no ser que presenten una prueba negativa. Esto mismo se aplica para aquellas personas que se hayan infectado, que deberán confirmar su recuperación, según indica un documento recogido por la agencia LRT.



Otra de las medidas es el uso obligatorio de mascarillas para estas personas cuando accedan a estos espacios. Las nuevas normativas entrarán en vigor a partir del 13 de septiembre.



El ministro de Salud del país, Arunas Dulkys, ha explicado que las restricciones se estaban implementando para evitar que los crecientes casos de coronavirus abrumen al sistema de salud y para proteger a las personas que no pueden vacunarse.



Un grupo de manifestantes ha mostrado su rechazado a estas medidas durante la jornada del martes, según recogen medios locales. La Policía ha informado de que ha detenido a 26 personas y que 18 agentes han resultado heridos a causa de disturbios en estas protestas realizadas frente al Parlamento lituano.



Este miércoles, Lituania ha registrado 576 nuevos casos de coronavirus y dos muertes. Hasta la fecha, 286.943 personas han contraído la enfermedad en el país y 4.433 han muerto.