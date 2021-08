Corea.- Pyongyang amenaza a Seúl con una "gran crisis de seguridad" por las maniobras que llevará a cabo con Washington

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Pyongyang ha amenazado este miércoles a Seúl con una "gran crisis de seguridad" por las maniobras militares que llevará junto a Washington, las cuales está previstas para la próxima semana si bien ya se han iniciado los entrenamientos.



Así lo ha expresado en un comunicado el jefe del norcoreano Departamento de Frente Unido, encargado de gestionar las relaciones con Corea del Sur, Kim Yong Chol, quien ha criticado que las autoridades surcoreanas hayan "rechazado la oportunidad de un cambio" y la "estabilidad en la península" con la "locura de realizar otro ejercicio de guerra".



"Las autoridades surcoreanas han demostrado esta vez, sin excusas, que la paz y la confianza que habitualmente reclaman no es más que un juego de palabras", ha afeado Chol, quien ha agregado que con su participación en las maniobras, Seúl "considera a Pyongyang como un enemigo".



Así, ha lamentado que Corea del Sur haga "caso omiso" a los "consejos" del Norte y haya elegido "el camino de la alianza con potencias extranjeras en lugar de la armonía con su propio pueblo", así como "la escalada de tensiones en lugar de la relación" y "la confrontación en vez de la mejora de las relaciones".



Chol ha incidido que ante la postura de Seúl, Pyongyang tiene que tomar "una decisión más clara", por lo que ha advertido de que dejará "sentir" a Corea del Sur "cuán peligrosas fueron las decisiones que han tomado" y "cuán cerca están de una gran crisis de seguridad".



"Debemos asegurarnos de que conozcan el precio por responder con actos hostiles a nuestra buena voluntad y desperdiciar la oportunidad de mejorar las relaciones intercoreanas", ha agregado, para sentenciar que mientras Corea del Sur y Estados Unidos opten "por la confrontación" con Pyongyang, no hay "otra opción".



El comunicado del jefe del Departamento de Frente Unido continúa con las advertencias emitidas por Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, quien dijo que "las peligrosas maniobras bélicas impulsadas por EEUU y la parte surcoreana (...), seguramente les harán enfrentarse a una amenaza de seguridad más grave".



"Independientemente del tamaño del ejercicio o de la forma que adopte, se trata de una demostración de guerra y un ejercicio preliminar de guerra nuclear para prepararse para un ataque preventivo contra Corea del Norte", declaró.



Al respecto, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha dicho este martes que las maniobras militares junto a Corea del Sur "son de naturaleza puramente defensiva".



"Hemos señalado ese punto en repetidas ocasiones y es muy importante", ha agregado, para defender que Washington "no alberga ninguna intención hostil hacia Corea del Norte". "Como hemos dicho en las últimas semanas, apoyamos el diálogo intercoreano. Apoyamos el compromiso intercoreano y continuaremos trabajando con nuestros socios de Seúl con ese fin", ha asegurado.



A principios de mes, Kim Yo Jong ya avisó de que las maniobras afectarían gravemente los intentos para restaurar las relaciones entre las dos Coreas, alimentados por la reciente reapertura de los canales de comunicación. De este modo, Pyongyang no ha contestado a las llamadas telefónicas de Corea del Sur en los últimos dos días, según informa la agencia surcoreana Yonhap.