Carmen Borrego desvela el verdadero estado de salud de Terelu que (se ha dicho) preocupa a la familia Campos

MADRID, 11 (CHANCE)



Si no es por su enfrentamiento con Kiko Hernández es por sus declaraciones o sus sorprendentes posados. El caso es que Carmen Borrego por H o B está siempre en el candelero, en el ojo del huracán, y es inevitable que los focos vayan a su persona.



En esta ocasión, la hija pequeña de María Teresa Campos nos ha querido aclarar por qué se ha dicho que el estado de salud les tiene preocupados: "Se lo han inventado" ha afirmado taxativamente Carmen y ha asegurado que su hermana "Terelu está perfectamente, no nos tiene en vilo".



Claro ha dejado la contertulia que en estos momentos el clan más mediático de la televisión no tiene motivos de preocupación, ya que la buena salud de Terelu es extensible a la matriarca, María Teresa, quien se encuentra tan "fenomenal" como la actriz Belén Cuesta en la publicidad de Tampax.