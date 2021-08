Carlos Sobera celebra su 61 cumpleaños con la persona más importante en su vida, Paticia Santamarina

01-01-1970 CARLOS SOBRERA EN LA MADRID FASHION WEEK DE MADRID EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Feliz de poder celebrar un cumpleaños más al lado de su familia, Carlos Sobera sopla las velas de su 61 cumpleaños en uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal pero sobre todo a nivel profesional donde se ha convertido en uno de los presentadores estrella de Mediaset.Siempre muy discreto con su vida privada, Carlos cuenta con el apoyo indispensable en el día a día de su mujer Patricia Santamarina que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para él. Feliz al lado de su mujer desde que se dieron el 'sí, quiero' el 3 de mayo de 2015, Patricia y Carlos forman el tandem perfecto para afrontar cada uno de los proyectos nuevos que la vida pone en sus caminos.Padre de dos hijas, Natalia Sobera, fruto de su amor con Patricia y Arianna Aragón, hija de su mujer pero una más en la familia de Sobera, el presentador está feliz y orgulloso de la familia que ha formado al lado de la productora de televisión de la que se enamoró hace má de 15 años. "Me enamoré de ella a primera vista. Pensé, esta mujer me va a complicar la vida, pero para nada. Cada día me iba enamorando más de ella" confesó Sobera en una entrevista.A la espera de conocer más detalles de cómo será su celebración de este año, desde Chance queremos felicitar al presentador. ¡Felcidades Carlos!