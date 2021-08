Birmania.- La junta militar de Birmania rechaza su implicación en el supuesto plan para asesinar a Kyaw Moe Tun

Estados Unidos subraya su condena al plan y a "los esfuerzos" de la junta para reprimir a sus opositores



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La junta militar de Birmania ha rechazado este martes su implicación en el supuesto plan para asesinar al representante permanente de Birmania ante Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, después de la detención la semana pasada de dos sospechosos en la ciudad de Nueva York acusados de planear este ataque.



"Los intentos de asesinar al representante de Birmania ante las Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, no tienen nada que ver con Birmania", ha dicho en un comunicado recogido por 'The Irrawaddy'.



Para la junta, este caso es un "asunto interno entre migrantes estadounidenses y debería ser procesado bajo la ley estadounidense".



Asimismo, la junta ha rechazado la condena de Estados Unidos a este supuesto intento de asesinato y las declaraciones realizadas el pasado sábado por la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, sobre este caso.



"Condenamos inequívocamente esta amenaza contra el embajador Kyaw Moe Tun, que se enmarca en un preocupante patrón de líderes autoritarios y sus seguidores en todo el mundo, incluso Estados Unidos, para perseguir y reprimir a periodistas, activistas y otros que se atreven a hablar contra ellos", dijo la representante estadounidense.



Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha subrayado de nuevo este martes las palabras de Thomas-Greenfield. "Estamos agradecidos, como ella ha dicho, de que las fuerzas del orden hayan actuado con rapidez para responder a la horrenda presunta conspiración para herir gravemente o matar al representante permanente de Birmania ante la ONU", ha dicho en rueda de prensa.



En este sentido, ha compartido su solidaridad con Kyaw Moe Tun, "por mostrar una valentía y un coraje extraordinarios al hablar en nombre del pueblo birmano, que exige el retorno a la democracia".



"No toleraremos los esfuerzos de los regímenes autoritarios y de quienes los apoyan y facilitan para reprimir a las personas en nuestro territorio o a través de las fronteras, y seguiremos coordinándonos con aliados y socios para oponernos a la represión transnacional en todas partes", ha remachado.



Según la investigación del Departamento de Justicia estadounidense, los acusados se pusieron en contacto con un traficante de armas en Tailandia, "que vende armamento al Ejército birmano", para que contratará "atacantes" que se encargaran de atentar contra el embajador con el fin de hacerle renunciar de su cargo.



El embajador Kyaw Moe Tun, a quien se le acusa de traidor desde los órganos oficiales controlados por la junta militar birmana, es el actual representante del gobierno civil electo de Birmania, puesto que Naciones Unidas no reconoce al Ejecutivo salido del golpe de Estado.



ONU ALERTA DE LA "MUY PREOCUPANTE" SITUACIÓN EN BIRMANIA



La enviada especial de Naciones Unidas en Birmania, Christine Schraner Burgener, ha alertado este martes de que la situación en el país asiático continúa siendo "muy preocupante" por "una consolidación de la junta militar en el gobierno" y una "grave" tercera ola de la COVID-19.



"En mi opinión, el comandante del Ejército de Birmania, el general Min Aung Hlaing, --que lideró el golpe de Estado en el país asiático-- parece decidido a solidificar su control del poder por su anuncio de nombrarse primer ministro y celebrar elecciones así como con la anulación formal del resultado de las elecciones del año pasado", ha dicho.



Por su parte, ha insistido en que, "mientras los estados miembros no tomen ninguna decisión", la ONU continuará reconociendo a Aung San Suu Kyi como la líder del país.



Respecto al supuesto plan para asesinar a Kyaw Moe Tun, Schraner ha mostrado su "sorpresa" y espera que el equipo de investigación pertinente averigüe "quién está detrás de este ataque".



La junta militar birmana llevó a cabo un golpe de Estado el primero de febrero de 2021, poco antes de que tomara posesión el nuevo Parlamento, surgido de las elecciones de noviembre, en las que la antigua 'líder de facto' de Birmania Aung San Suu Kyi se hizo con una amplia victoria.



La junta declaró a finales de febrero --tras la culminación de la asonada militar-- la existencia de un fraude a favor de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi; una afirmación disputada por observadores internacionales como la Red Asiática para las Elecciones Libres (ANFREL).



Las manifestaciones se han sucedido desde entonces en varios puntos del país. De acuerdo con las estimaciones de la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania, más de 950 personas han muerto desde el golpe como consecuencia directa de la represión militar. Además, más de 7.000 han sido arrestadas.