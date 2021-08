Banco do Brasil atrae récord de 1,6 millones de interesados en 4.480 empleos

Vista de la sede del Banco do Brasil en la ciudad de Brasilia (Brasil). EFE/ Joédson Alves/Archivo

Río de Janeiro, 11 ago (EFE).- El Banco do Brasil, la mayor entidad financiera del país, atrajo a un récord de 1,6 millones de interesados para un concurso público por el que ofrecerá 4.480 empleos en diferentes ciudades del país, la mitad de los cuales son sin garantía de contratación inmediata.

"Se trata del mayor concurso en la historia del país", aseguró en un comunicado el Banco do Brasil, entidad controlada por el Estado, pero con acciones negociadas en bolsa.

En total fueron recibidas 1.645.975 inscripciones de interesados hasta el 7 de agosto, cuando concluyó el plazo de inscripción, un número que refleja el alto nivel de desempleo en Brasil, que era del 14,6 % en el trimestre concluido en mayo.

El elevado número de inscritos igualmente obedece a que, por tratarse de un concurso público para un banco controlado por el Estado, los contratados asumen como funcionarios públicos con todas las ventajas laborales que este estatus ofrece, entre las cuales está la estabilidad.

La entidad pretende contratar 2.000 agentes comerciales y 240 agentes de tecnología para sus nuevas unidades de negocios, así como crear una lista de reserva para ir asumiendo progresivamente, en la medida en que se abran los cupos, otros 2.000 agentes comerciales y otros 240 agentes de tecnología.

En total 1.605.751 personas se inscribieron para el concurso de agente comercial, que no exige especialización, y otros 40.244 para el de agente tecnológico, que exige capacitación en tecnología de la información.

El salario inicial para los contratados es de 3.022 reales (unos 592,5 dólares) mensuales.

"Los números de candidatos superaron nuestras expectativas. La búsqueda de un cupo en el Banco do Brasil nos deja orgullosos", afirmó el vicepresidente corporativo de la entidad, Enio Mathias, citado en el comunicado.

Mathias admitió que muchos de los candidatos fueron atraídos por las oportunidades de ascenso que el banco ofrece y por los beneficios, como seguro de salud, pensión complementaria, ayuda alimenticia, participación en los beneficios y capacitación permanente.

Según las reglas del concurso, el 5 % de los cupos de trabajo está reservado para personas con deficiencia y el 20 % para afrodescendientes.

El Banco do Brasil realizará las pruebas de selección el 26 de septiembre próximo.

Según las cifras oficiales, la tasa de desempleo en Brasil en el trimestre terminado en mayo era del 14,6 % de la población económicamente activa, la segunda más alta desde 2012, cuando las estadísticas comenzaron a ser recogidas con los actuales criterios.

Ello significa que al menos 14,8 millones de brasileños buscaban empleo en mayo.

El índice de paro llegó a marcar un récord de 14,7 % en el trimestre concluido en abril.

La tasa prácticamente saltó dos puntos porcentuales por la crisis económica generada por la pandemia de la covid-19, que también elevó la tasa de informalidad hasta el 40 %, lo que equivale a 34,7 millones de personas trabajando sin ninguna garantía laboral.

La economía brasileña cayó el año pasado un 4,1 %, el peor resultado anual desde 1996, y aunque en el primer semestre de 2021 los principales sectores productivos se han recuperado parcialmente, la creación de empleo sigue estancada.