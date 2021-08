Antonio David Flores, impasible e implacable en su batalla judicial contra Rocío Carrasco

11-08-2021 Antonio David Flores en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 11 (CHANCE)



Pese a que últimamente todo son buenas noticias y celebraciones en su familia, Antonio David Flores no ha logrado recuperar completamente la sonrisa. La guerra judicial contra la madre de sus hijos mayores, en la que se encuentra inmerso el exguardia civil y ex colaborador televisivo, ensombrecen la alegría de que su mujer, Olga Moreno, haya ganado 'Supervivientes' y que Rocío y David Flores permanezcan a su lado a pesar de que Rocío Carrasco haya roto su silencio.



Antonio David Flores se mantiene firme en su postura, pero cauto a la hora de pronunciarse acerca del contencioso por la manutención de su hijo, impagada por la madre. El que fuera yerno de Rocío Jurado sabe que todas las miradas están puestas en él, sus movimientos son mirados con lupa y cualquier palabra dicha podría ser utilizada en su contra.



Por esto, Antonio David ha vuelto a sacar su lado más arisco y a sellar sus labios. "No te voy a decir nada" sentenció en tono serio mientras se dirigía a un restaurante donde le esperaba su familia para continuar con las celebraciones que comenzaron el pasado 23 de julio, cuando Olga Moreno fue proclamada flamante vencedora del primer reality en el que participaba.