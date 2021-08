ANÁLISIS-La crisis reguladora de China pone a prueba su política vertical

FOTO DE ARCHIVO: El presidente chino Xi Jinping (D) y el ex presidente Hu Jintao asisten a la sesión de clausura del 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, China 24 de octubre de 2017. REUTERS/Jason Lee

Por Andrew Galbraith

SHANGHÁI, 11 ago (Reuters) - La avalancha de medidas reguladoras que ha hecho desaparecer miles de millones de la valoración de las empresas chinas con el objetivo de frenar excesos pone de manifiesto no solo el riesgo que conllevan las medidas cada vez más agresivas del presidente Xi Jinping, sino también la incertidumbre sobre su implementación.

La campaña de Xi para tomar medidas severas en sectores que van desde las plataformas de Internet y el bitcóin hasta las clases particulares, pasando por el gigantesco operador de viajes por carretera Didi Global, marca un cambio de rumbo histórico, ya que prioriza una prosperidad general en lugar del crecimiento a toda costa que ha perseguido China durante décadas.

El ritmo vertiginoso de las nuevas normas y regulaciones, junto con la fuerza contundente y a veces imprevisible con la que se están aplicando en la segunda economía más grande del mundo, han perturbado a las empresas y a los mercados. Según los analistas, los inversores deberían prepararse para más.

"La diferencia es que las campañas de los líderes anteriores no eran ni de lejos tan efectivas", dijo Richard McGregor, investigador principal del Instituto Lowy en Sidney y autor de un destacado libro sobre el Partido Comunista de China. "Xi, sin embargo, es mucho más poderoso. Cuando lanza una campaña, los responsables la aplican con celo, y las repercusiones son globales".

Un dicho popular en la época del predecesor de Xi, Hu Jintao, afirmaba: "Las normas no van más allá de Zhongnanhai", el recinto de los dirigentes en el centro de Pekín.

Esta frase fue citada en un comentario del Diario del Pueblo de 2014 que apuntaba directamente a la reputación relativamente ineficaz de Hu, al tiempo que señalaba otra expresión china: "Las leyes soleadas del centro se nublan en las regiones, hacen llover en los condados y ahogan a los aldeanos".

Xi, por el contrario, es considerado el dirigente más poderoso de China desde Mao Zedong, lo que, según los analistas, alimenta el fervor de la burocracia china por aplicar y ampliar sus medidas. Esto también puede entrañar el riesgo de un exceso de celo en la ejecución, ya que los funcionarios de menor rango tratan de complacer a sus superiores.

La semana pasada, los inversores se deshicieron de las acciones de empresas productoras de accesorios para vapear, de productos químicos, de destilerías y de hormonas de crecimiento, mientras analizaban las noticias de los medios de comunicación estatales y los sitios web del Gobierno en busca de pistas sobre el próximo objetivo de las medidas gubernamentales. Esto ocurrió después de que un artículo de los medios de comunicación estatales que calificaba los juegos en línea de "opio espiritual" desencadenara una caída del sector, a pesar de que no había cambiado ninguna norma.

SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS

Las medidas contra Didi en relación con la seguridad de sus datos se produjeron apenas unos días después de que hiciera su salida a bolsa en Nueva York, lo que pone de manifiesto la incertidumbre en materia de reglamentación. La medida sorprendió a los inversores, y varios aspirantes a cotizar en bolsa aparcaron sus planes de salir al mercado fuera de China mientras intentaban dilucidar si estaban autorizados a hacerlo.

En comparación, las normas más estrictas de lo previsto que han afectado al sector de las clases particulares con fines lucrativos incluyen detalles específicos, pero salieron a la luz por primera vez en un documento que circuló por las redes sociales durante un día antes de ser confirmadas por los medios de comunicación estatales, haciendo que los precios de las acciones se tambaleasen.

Las medidas contra las clases particulares llevaron a las autoridades educativas de la ciudad de Huangshan a efectuar el mes pasado una redada en un chalet de lujo para atrapar a un profesor en el acto de la instrucción ilícita. La Oficina Nacional contra la Pornografía y las Publicaciones Ilegales dijo que varias delegaciones locales de la provincia de Hubei también se habían sumado a la cruzada, que fue considerada por algunos en Internet como un insulto a la profesión de tutor.

Victor Shih, profesor asociado de la Universidad de California en San Diego, dijo que esta forma de aplicar las medidas de arriba abajo ha excluido consultas que tengan en cuenta las aportaciones de las empresas estatales, los ministerios competentes y los expertos.

"Hoy en día sigue existiendo este proceso consultivo, pero da la sensación de que es mucho más rápido", dijo Shih.

"La contrapartida de tener una elaboración de normas más rápida es que puede haber grandes sorpresas para las partes interesadas, y que las leyes se elaboren sin tener en cuenta los intereses a medio plazo de las partes interesadas".

Cuando China tomó medidas drásticas contra los mineros de bitcóins este año, dejó que los gobiernos provinciales tomaran la iniciativa, lo que provocó que los participantes del sector en Sichuan, atraídos por los incentivos locales para utilizar la energía hidroeléctrica de la temporada de lluvias, que de otro modo se desperdiciaría, criticaran la incoherencia de las medidas.

Winston Ma, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, dijo que los inversores se habían vuelto complacientes.

"Algunos inversores extranjeros no se tomaron en serio el poder legislativo de China. Pensaron que las regulaciones no saldrían pronto, y que aunque salieran, no se aplicarían estrictamente", dijo.

Fitch Ratings dijo el martes que China se enfrentará a cada vez más exigencias para "secuenciar y comunicar los cambios de normativa de una manera que proporcione certidumbre y confianza a las partes interesadas comerciales, minimizando al mismo tiempo las perturbaciones económicas".

"Una estrategia de ejecución y comunicación de directivas contundente podría alterar la prima de riesgo regulatorio que los inversores globales exigen para invertir en valores chinos", dijo en una nota.

CONCIENCIA CRÍTICA

Las autoridades chinas se han mostrado conscientes del impacto que supone aplicar mano dura.

Tras las caídas provocadas por la prohibición de las clases particulares con fines lucrativos, la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China se reunió con ejecutivos de bancos de inversión de todo el mundo para tratar de calmar los nervios.

Recientemente, el politburó anunció planes para corregir los esfuerzos de reducción de carbono que los gobiernos locales han estado llevando a cabo a modo de campaña.

Yuan Yuwei, gestor de carteras de la empresa Water Wisdom Asset Management, con sede en Hangzhou, dijo que le ha sorprendido la rapidez con la que Pekín ha dado marcha atrás, lo que contrasta con un historial de lentitud en los ajustes ante resultados no deseados.

"A partir de marzo, se produjo un gran avance en la reducción de las emisiones de carbono, lo que provocó un aumento de los precios de las materias primas. El error se ha corregido rápidamente", dijo.

"La energía concentrada funciona siempre que haya un sistema de autocorrección rápido. Pero habrá problemas si el proceso de autocorrección se ralentiza", dijo.

(Reporte de Andrew Galbraith Edición de Tony Munroe y Raju Gopalakrishnan; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)