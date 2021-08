Alemania centra en los no vacunados su estrategia contra la covid

EFE/EPA/Sean Gallup/Archivo

Berlín, 11 ago (EFE).- Alemania centra desde este miércoles en los no vacunados su estrategia contra la pandemia ante el descenso del ritmo de inmunización y el repunte de los casos, que anticipan la cuarta ola.

En los próximos días entrarán en vigor una serie de medidas, principalmente incentivos a la vacunación y restricciones para quienes no cuenten con la pauta completa, acordados por la canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de gobierno de los 16 estados federados.

"Todos los completamente vacunados y recuperados (de la enfermedad) apenas contribuyen a la evolución de la pandemia y no tienen por qué vivir con algunas restricciones", argumentó en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert.

Entre las nuevas medidas destaca la decisión de que el Estado deje de costear a partir del 11 de octubre los test de coronavirus para las personas no vacunadas, cuando hasta el momento eran gratuitos, algo que excluye a los menores de 18 años y a las personas con contraindicaciones médicas.

La medida, que se adopta cuando que considera que todos los adultos del país habrán tenido ya oportunidad de vacunarse dada la oferta actual de dosis, se complementa con la decisión de emplear de forma aún más extensa los test de antígenos para todas las actividades en interiores.

A partir de una incidencia acumulada a nivel local de 35 casos por cada 100.000 habitantes en siete días, los test serán obligatorios en los interiores de la hostelería y en los grandes actos. Este miércoles el promedio nacional de esta variable se situaba en los 25,1 positivos.

"Actualmente hay suficientes dosis de vacunas seguras y eficaces. Todo el que quiera puede vacunarse ahora", justificó Seibert.

Además, en los acontecimientos deportivos con capacidad para más de 5.000 espectadores se permitirá hasta un 50 % del aforo máximo, con un tope de 25.000 personas.

Las medidas sanitarias básicas, como el uso de mascarillas en espacios públicos cerrados o concurridos, la distancia de seguridad y la ventilación de espacios cerrados, seguirán vigentes y se revisarán cada cuatro semanas.

SUBEN LOS CASOS, CAE EL RITMO DE VACUNACIÓN

Seibert subrayó que los nuevos casos llevan desde hace un mes al alza, aunque "desde valores muy bajos", y advirtió de la caída del ritmo de vacunación en las últimas semanas. Si en mayo y junio se llegaron a alcanzar picos de más de 1,4 millones de dosis diarias, en agosto sólo se ha pasado en dos ocasiones de las 500.000 al día.

El portavoz abogó por "ofertas sencillas de vacunación" para elevar la tasa de inmunización. En el país están proliferando iniciativas para facilitar la inoculación de las fórmulas contra el coronavirus, como la "larga noche de las vacunas" que se ha celebrado en Berlín y Hamburgo, y en las que han participado cientos de jóvenes.

El 80 % de las personas de más de 60 años en Alemania ha recibido la pauta de vacunación completa, pero el Gobierno alemán considera que lo ideal sería que más del 90 % de esa cohorte de edad se vacunase y que la inmunización en el conjunto de la población superase el 75 %, veinte puntos porcentuales por encima del nivel actual.

El portavoz del gobierno explicó también que, debido al efecto de la campaña de vacunación, se van a empezar a contemplar más variables además de la incidencia acumulada a la hora de adoptar restricciones. Cuestiones como la cuota de inmunizados, las hospitalizaciones y la ocupación de las ucis, apuntó Seibert.

El Instituto Robert Koch (RKI) de virología comunicó este miércoles 4.996 nuevos casos en las 24 horas previas, con lo que se consolida la tendencia alcista registrada desde hace un mes. Además, informó de 14 muertes con o por coronavirus.

Alemania acumula de esta forma 3.799.425 positivos y 91.817 muertes.

Según el Ministerio de Sanidad, hasta este martes un 62,7 % de la población (52,1 millones de personas) había recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid y al 55,6 % (46,2 millones) se le había administrado ya la pauta completa.

Juan Palop