ABN Amro logra un beneficio de 393 millones de euros en el segundo trimestre

El logotipo del banco holandés ABN Amro. EFE/Rick Nedersigt/Archivo

La Haya, 11 ago (EFE).- La entidad bancaria neerlandesa ABN Amro obtuvo un beneficio neto en el segundo trimestre de este año -por primera vez durante la pandemia- que ascendió a 393 millones de euros, frente a la pérdida de 5 millones de euros en el mismo periodo del año pasado, informó el banco este miércoles.

El banco también había registrado pérdidas de 54 millones de euros durante el primer trimestre de este año, lo que se debió fundamentalmente a los 480 millones de euros que, en un acuerdo con la Fiscalía neerlandesa, aceptó desembolsar en relación con cargos de blanqueo de capitales.

El rendimiento sobre el capital de ABN Amro entre abril y junio fue del 7,6 %, a pesar de la “presión continua” sobre los ingresos netos por intereses y los gastos imprevistos, subraya la entidad, que también señala la baja demanda de préstamos comerciales en ese periodo.

El banco tiene expectativas positivas para la economía neerlandesa: “La sociedad se está abriendo gradualmente a medida que los programas de vacunación en Europa progresan constantemente y se levantan las restricciones. Las amplias medidas de apoyo del Gobierno han permitido que la economía neerlandesa se mantenga relativamente bien”, subrayó el director ejecutivo del banco, Robert Swaak, en un comunicado.

ABN Amro también muestra menos preocupación por los préstamos que pueden no ser reembolsados, después de haber reservado fondos el año pasado asumiendo que muchas de las empresas a las que el banco había prestado dinero podrían ir a la quiebra debido a los confinamientos durante la pandemia, lo que finalmente no ha ocurrido.

El banco ya había anunciado que haría importantes recortes en el gasto en los próximos años, hasta reducirlos en unos 700 millones de euros, lo que incluye disminuir el personal y centrarse en menos regiones, poniendo el foco especialmente en Países Bajos y el noroeste de Europa.

Dada la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) y las pérdidas registradas durante 2020, ABN Amro no repartió dividendos por el año pasado, si bien manifestó en febrero su compromiso con reanudar su pago "de manera sostenible y teniendo en cuenta la recomendación del BCE".

Sin embargo, y dado que prevé que el BCE no amplíe su recomendación más allá de septiembre, la entidad señaló hoy que el dividendo final de 2019 de 0,68 euros por acción se pagará en octubre de este año.

“El desempeño operativo estuvo en línea con los trimestres anteriores y la calidad de los activos es sólida”, asegura ABN Amro.