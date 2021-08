VÍDEO: EEUU confirma su apoyo aéreo y antiterrorista al Gobierno de Afganistán

06-04-2021 El portavoz del Pentágono, John Kirby. POLITICA MARK WILSON



El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha confirmado este lunes el apoyo aéreo y antiterrorista al Gobierno de Afganistán ante el avance de los talibán en el país en los últimos días, en los que han tomado tres capitales provinciales y parte de otras dos.



"El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha sostenido que continuaremos apoyando a Afganistán con las autoridades que tenemos, donde y cuando sea posible, entendiendo que no siempre será factible", si bien ha indicado que este apoyo "incluye ataques aéreos y antiterrorista".



"Estados Unidos tiene las autoridades necesarias para continuar con el apoyo aéreo al Gobierno afgano hasta fin de mes", ha afirmado.



Asimismo, se ha referido a que los combates en el país "claramente no van en la dirección correcta" y que "el liderazgo afgano" tiene "muchas ventajas" frente a los talibán.



"Tiene una fuerza de más de 300.000 soldados y policías, una fuerza aérea, un armamento moderno y una estructura organizativa", ha precisado.



Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ha confirmado que el enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Jalilzad, se encuentra en Doha para presionar "por una reducción de la violencia y un alto el fuego y un compromiso de no reconocer a un gobierno impuesto por la fuerza".



Durante varias rondas de conversaciones, Estados Unidos espera "ayudar a formular una respuesta internacional conjunta al rápido deterioro de la situación en Afganistán", según recoge un comunicado.



Jalilzad buscará presionar a los talibán "para que detengan su ofensiva militar y negocien un arreglo político", porque para Estados Unidos "es el único camino hacia la estabilidad y el desarrollo en Afganistán".



En este sentido, el Departamento de Estado ha manifestado "su grave preocupación" por la situación en Afganistán. "Una paz negociada es el único camino para poner fin a la guerra, y Estados Unidos continuará trabajando con todas las partes y con las partes interesadas regionales e internacionales para promover un consenso sobre un arreglo político", ha concluido.



Por otro lado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha pedido a los talibán que cesen sus ataques y ha compartido "una profunda preocupación" por la situación.



"Compartimos la profunda preocupación expresada por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre los altos niveles de violencia causados por la ofensiva militar de los talibán, incluidos los ataques a civiles, y los informes de otros graves abusos de los Derechos Humanos", ha indicado un funcionario de la OTAN en Bruselas a la agencia DPA.



"Los talibán deben entender que nunca serán reconocidos por la comunidad internacional si rechazan el proceso político e intentan tomar el país por la fuerza", ha compartido, así como ha llamado a los talibán "al cese de sus ataques y a participar en las conversaciones de paz de buena fe", las cuales ha considerado que deben ser un "proceso de paz inclusivo, dirigido por los afganos y de su propiedad".



"Hacemos un llamamiento a todos los actores regionales para que desempeñen un papel constructivo, ya que un Afganistán estable y seguro beneficia a todos", ha zanjado.



Los talibán se hicieron el domingo con el control de la ciudad de Kunduz, la tercera capital de provincia que conquistan en menos de 72 horas, en una ofensiva que les ha llevado a registrar enormes avances en otras dos capitales de provincia: Sar-e-Pul y Taluqan, en Sar-e-Pul y Tajar, respectivamente.



En este contexto, el Ministerio de Defensa de Afganistán ha asegurado a primera hora de este lunes a través de Twitter que las fuerzas de seguridad han matado a cerca de 580 supuestos talibán y han herido a más de 160 en los combates registrados durante las últimas 24 horas.



ACNUR MUESTRA SU "PREOCUPACIÓN" POR REFUGIADOS EN IRÁN



El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha mostrado este lunes su "preocupación" ante la intensificación de la crisis humanitaria en Afganistán por el aumento de la violencia ante el avance de los talibán en varias provincias del país en los últimos días y que han llevado a cientos de personas a huir.



En un comunicado, ha indicado que durante los dos últimos días, casi 200 refugiados afganos se han visto obligados a huir a Irán y que "muchos más civiles afganos pueden verse atrapados si no consiguen escapar de la situación de gran volatilidad".



"Se calcula que desde principios de año casi 400.000 afganos se han desplazado internamente dentro del país, unos 244.000 sólo desde mayo", ha apuntado.



En este sentido, ha instado a las autoridades iraníes a mantener abierto el paso fronterizo de Milak ante la intensificación de la crisis humanitaria en Afganistán y ha llamado a este país a que continúe con la acogida sistemática de afganos que huyen del conflicto.



