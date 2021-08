Uruguay abre fronteras a extranjeros con propiedades en el país desde septiembre

Uruguay abre fronteras a extranjeros con propiedades en el país a partir de septiembre =(Video+Fotos)= Montevideo, 10 Ago 2021 (AFP) - Uruguay abrirá sus fronteras a extranjeros con propiedades en el país a partir del 1 de septiembre, y dos meses después al resto, anunció este lunes el presidente Luis Lacalle Pou, aclarando que en ambos casos deberán estar completamente inmunizados."A partir del 1 de septiembre, se va a permitir el ingreso a nuestro país de aquellos (extranjeros) que demuestren ser propietarios", con esquema de vacunación completa y con un PCR negativo al ingreso, dijo el mandatario en conferencia de prensa. Los propietarios podrán entrar con cónyuges o concubinos e hijos. En el caso de hijos menores no se exigirá la inmunización, dado que muchos países aún no están vacunando a adolescentes. Lacalle dijo que "puede existir la posibilidad" de que se vacune a esos menores de forma gratuita, pero aclaró que "es una decisión que aún no se ha tomado". En una segunda etapa, el 1 de noviembre, se abrirán las fronteras a todo el resto de los extranjeros que posean inmunización completa. Las especificaciones sobre el protocolo de ingreso, que indique si habrá necesidad de un segundo PCR o una cuarentena, las detallará el Ministerio de Salud Pública en los próximos días. El mandatario apuntó que las decisiones se tomaron teniendo en cuenta el auspicioso contexto sanitario que transita el país. El país de 3,5 millones de habitantes cuenta con el 73% de su población inoculada con al menos una dosis contra el covid-19, mientras que el 65% tiene el esquema completo. - Vuelve el fútbol con público - Lacalle también anunció la habilitación de público en el choque de la semana próxima en Montevideo entre Peñarol y el peruano Sporting Cristal por la revancha de cuartos de final de la Copa Sudamericana. "Vamos a autorizar (...) un aforo de cinco mil personas para este partido", anunció Lacalle en la conferencia que tuvo lugar tras un Consejo de Ministros, aclarando que todos los asistentes deberán estar completamente inmunizados.Se tratará del primer partido que se juega en Uruguay con público desde que se prohibió el acceso de los hinchas a las canchas el 13 de marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.El calendario de retorno del público a los espectáculos deportivos preveía un primer paso el 20 de agosto con el fútbol del interior del país, para sumar eliminatorias y el torneo de Primera División a partir de septiembre. Pero el presidente afirmó que la "situación excepcional" que muestran los buenos números de la pandemia en Uruguay, con un marcado descenso de casos y fallecimientos gracias a los altos índices de vacunación, permiten adelantar la apertura con el torneo continental. - Inmunidad prevista - Lacalle afirmó que "Uruguay se ha asegurado casi 1,5 millones de vacunas Pfizer" entre agosto y septiembre y estimó que para noviembre, cuando se abran las fronteras a todos los extranjeros vacunados, la inmunización en el país estará "por encima del 75% largamente". Además, "vamos a haber dado la tercera dosis casi en su totalidad", calculó, en referencia al refuerzo de Pfizer que se comenzará a dar el próximo lunes a todos los vacunados con la china Coronavac.El alto índice de inmunización se correlaciona con una abrupta caída de los contagios, muertes e internaciones en terapia intensiva por covid-19 desde junio. El sábado fue incluso el primer día de 2021 en que Uruguay no registró ninguna muerte con diagnóstico de covid-19, hecho que se repitió el domingo, cuando, meses atrás, el país llegó a mantenerse durante semanas como la nación con más decesos diarios en relación a su población. Desde el inicio de la pandemia, acumula 5.989 defunciones con diagnóstico de covid-19 y 382.607 casos.gv/dga/dl -------------------------------------------------------------