Un estudio de la UPV/EHU afirma que la modernización de los viñedos afecta al uso que aves y mamíferos hacen de ellos

El trabajo verifica cómo la presencia de especies difiere entre los cultivos tradicionales y los de espaldera



VITORIA, 10 (EUROPA PRESS)



Un estudio del departamento de Zoología y Biología Celular Animal de la UPV/EHU, junto con investigadores del IREC y de la Universidad del Estado de Michigan (EEUU), ha analizado qué impacto tiene la modernización de los viñedos sobre las aves y mamíferos que habitan en ellos, y verifica que la presencia de especies difiere entre los viñedos tradicionales y los de espaldera, aunque la preferencia por uno u otro tipo de viñedo depende de la especie.



Los viñedos han sido un "importante cultivo agrícola que está sufriendo un profundo proceso de reestructuración e intensificación con la implantación de viñedos en espaldera, fomentada por la Unión Europea para reducir los costes y aumentar la productividad. Esto implica vides más altas, una mayor distancia entre hileras de vid para la recogida mecanizada, la implantación sistemática de riego y parcelas más grandes", se subraya en el estudio.



Por eso, el trabajo pone de relieve que las implicaciones de esta modernización de los viñedos "son todavía muy desconocidas y la reestructuración del viñedo puede afectar a la fauna que en ellos habita". Por lo tanto, ve esencial entender cómo la modernización de la agricultura afecta a la biodiversidad.



El objetivo de este trabajo es "estimar en qué cambia la estructura y el manejo del viñedo y qué impacto tiene sobre las aves y mamíferos que normalmente habitan en dichos medios agrícolas", ha señalado Xabier Cabodevilla Bravo, investigador del Departamento de Zoología y Biología Celular Animal de la UPV/EHU.



Para ello, han estudiado 52 viñedos (26 tradicionales y 26 en espaldera) del suroeste de España en verano, comparando la estructura del viñedo y las prácticas de gestión llevadas a cabo en ellos, y han observado las aves y mamíferos más comunes en cada tipo de viñedo.



EFECTOS EN LA BIODIVERSIDAD



Según este investigador, "la modernización de los viñedos tiene claros efectos sobre la biodiversidad de la fauna, pero no tiene un efecto negativo generalizado respecto al uso que las aves y mamíferos hacen del viñedo".



En el estudio se indica que el efecto "depende mucho de la especie, con una mayor presencia de algunas (perdiz roja, alzacola, jilguero, gorrión y mirlo) en los viñedos en espaldera y una mayor presencia de otras (verderón y conejo) en los viñedos tradicionales. Aunque es sabido que para otras especies protegidas que no se analizaron en este estudio, como la avutarda, los viñedos en espaldera son muy negativos".



Para Xabier Cabodevilla, "el uso de los viñedos por parte de algunas especies está fuertemente determinado por la presencia de tierras arables (cultivos anuales) adyacentes al viñedo. Por ejemplo, las probabilidades de aparición de la perdiz roja y el conejo europeo eran mayores cuando los viñedos eran adyacentes a tierras arables".



A juicio de este investigador de la UPV/EHU, "esto sugiere que los viñedos no son los hábitats más adecuados para estas especies, las cuales probablemente utilizan los viñedos en verano como refugio, cuando el cereal esta cosechado, debido a su estructura y a la mayor oferta de sombra para protegerse del calor durante las horas más calurosas del día".



USO DEL RIEGO



Otra de las principales diferencias en la gestión entre los viñedos tradicionales y en espaldera es el uso del riego. En este sentido, Xabier Cabodevilla asegura que "este recurso hídrico podría ser también atractivo para muchas aves o mamíferos durante el verano. Además, la irrigación permite la aplicación de fertilizantes, principalmente nitratos, a través del sistema de riego, lo cual, puede suponer una grave amenaza para animales que beben este agua".



"Esta práctica", señala el investigador, "aplicada en un tercio de los viñedos en espaldera durante el verano cuando las fuentes naturales de agua son escasas, podría ser especialmente peligrosa para la fauna, que puede verse atraída por este recurso hídrico tóxico".



Por último, este personal investigador tiene previsto seguir estudiando "hasta qué punto el riego atrae a las aves y a otros animales silvestres de las tierras de cultivo de secano a los viñedos en espaldera y evaluar el riesgo de exposición a dosis tóxicas de nitratos durante la fertirrigación; es decir, la aplicación simultánea de agua y fertilizantes a través del sistema de riego".