Tenis.-Tenis/Toronto.- (Previa) Rafa Nadal busca continuidad para el US Open en el Masters 1000 de Toronto

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal continuará este miércoles con su puesta a punto para el USS Open, cuarto 'Grand Slam' de la temporada, con su estreno en el torneo de Toronto (Canadá), quinto Masters 1.000 de la temporada y donde empezará precisamente contra su último verdugo.



El balear volvió a la acción la semana pasada tras un parón sin competir desde el pasado 11 de junio cuando cayó en las semifinales de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic. Lo hizo ya en la gira americana, en Washington, donde no pudo ir más allá de la tercera ronda, evidenciando todavía algo de los problemas físicos en el pie que le tuvieron parado 20 días tras su adiós en París.



El ahora número cuatro del mundo, y segundo cabeza de serie en Toronto, sufrió para sacar adelante su debut en la capital ante el estadounidense Jack Sock, pero luego no pudo superar su segundo encuentro con el sudafricano Lloyd Harris, vencedor en tres sets (6-4, 1-6, 6-4).



"Voy día a día, lo principal es intentar sentir que estoy mejorando y sentir que estoy jugando cada vez mejor, que es el objetivo de este torneo, pero necesito tener un par de semanas con menos dolor para volver a tener confianza en mi movilidad", expresó Nadal en la rueda de prensa previa a su participación en la cita canadiense.



Y precisamente, su último verdugo será ahora su primer obstáculo en el Masters 1.0000 donde el de Manacor espera avanzar más lejos y apuntalar la recuperación de estas molestias. En caso de superar a Harris, en su camino habría rivales como Reilly Opelka, Roberto Bautista, Diego Schwartzman o Stefanos Tsitsipas, el téorico en semifinales.



El que no estará en Toronto ni tampoco en Cincinnati será el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, lo que otorga la condición de primer cabeza de serie al ruso Daniil Medvedev, precisamente al que derrotó en la final de este Masters 1000 en 2019, entonces en Montreal y duelo previo al que apasionante que vivieron semanas después en Nueva York. Entre ambas sedes, Nadal suma cinco títulos en Canadá donde no pierde desde que le sorprendiese un joven Denis Shapovalov en la tercera ronda en 2017.