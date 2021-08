Tenis.-AMP.- Tenis.- Garbiñe Muguruza se despide en su debut de Montreal y Sara Sorribes avanza

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza no pudo superar su estreno en el torneo de Montreal (Canadá), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras perder este martes ante la checa Katerina Siniakova en tres sets por 6-2, 0-6, 6-3 tras dos horas de partido, mientras que Sara Sorribes se clasificó para la segunda al derrotar a la canadiense Carol Zhao por 6-2, 6-3.



La de Caracas, quinta cabeza de serie de la cita, no empezó con buen pie su preparación para el US Open y no pudo con la jugadora centroeuropeoa en un duelo correspondiente a la segunda ronda lleno de altibajos y en el que no aprovechó su ventaja en el tercer parcial.



La doble ganadora de 'Grand Slam' tuvo que batallar con una Siniakova con más ritmo por tener ya un partido en sus piernas y que se mostró muy dominadora en el primer parcial, pese a que perdió su primer saque y la hispano-venezolana se puso 2-0.



Fue un espejismo porque la checa empezó a hacer mucho daño con sus golpes y su agresividad, con la que neutralizó el tenis de su rival, incapaz de encontrar la respuesta y puntos fáciles. Así, Muguruza perdió los seis siguientes juegos y entregó el set.



Sin embargo, la jugadora de Conchita Martínez fue capaz de reaccionar y lo hizo con contundencia. La exnúmero uno del mundo afinó sus golpes, recuperó el control del choque y esta vez fue ella la que dejó sin argumentos a una Siniakova que no pudo hacer ni un solo juego en el segundo parcial.



Siniakova continuó errática con su saque, pero ahora Muguruza no lo aprovechó y las dos tenistas intercambiaron dos roturas para abrir el tercer y definitivo set. La hispano-venezolana logró ganar su saque para ponerse 3-2, pero la checa se tranquilizó y acabó llevándose el billete a la tercera ronda tras hacerse con los cuatro siguientes juegos.



En cambio, Sara Sorribes sí pudo celebrar un triunfo en la cita canadiense, en su caso para acceder a la segunda ronda, tras imponerse con comodidad por 6-2, 6-3 a la local Carol Zhao, invitada por los organizadores.



La castellonense se mostró muy segura sobre la pista ante la 291 del ranking mundial sobre todo en un primer parcial donde apenas dio concesiones con el saque. En el segundo, Zhao fue capaz de replicar el primer 'break' de la española, pero esta volvió a romper y ya no desperdició esa ventaja para avanzar a segunda ronda donde se medirá con la rusa Liudmila Samsonova.



Por su parte, en el torneo de Toronto, quinto Masters 1000 de la temporada, el español Alejandro Davidovich tampoco tuvo suerte en su primer partido y cayó ante el 'cañonero' estadounidense John Isner por 6-4, 6-1. El americano firmó 18 saques directos y sólo cedió una bola de 'break', aunque esta le costó un servicio en el igualado primer parcial.