Sporting Cristal reclama ante Peñarol volver a la élite de Sudamérica

En la imagen, jugadores de Sporting Cristal festejan un gol. EFE/Elvis González/Archivo

Lima, 10 ago (EFE).- El Sporting Cristal peruano tendrá este miércoles ante Peñarol en la Copa Sudamericana una prueba de fuego para volver a la élite del fútbol sudamericano tras décadas de discretas actuaciones.

Ante Peñarol, Cristal afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente al ser la primera vez en 24 años que disputa los cuartos de final de un torneo internacional.

Desde la histórica campaña de 1997 en la que alcanzó la final de la Copa Libertadores, el equipo celeste no llegaba tan lejos en las competiciones continentales.

El equipo del distrito limeño del Rímac vive una temporada pletórica en la que de momento solo ha perdido un encuentro en la liga peruana, de la que es el vigente campeón, y además se ha proclamado campeón de la Copa Bicentenario.

"Contra Peñarol tenemos la obligación de ganar de local", aseguró el técnico de Cristal, Roberto Mosquera, que dispondrá de su mejor once para medirse al conjunto carbonero.

A frente, Peñarol llega a Lima con un equipo reforzado con las recientes incorporaciones del experimentado delantero Rubén Bentancourt, del lateral izquierdo Juan Manuel Ramos y del zaguero Edgar Elizalde, incluidos en la lista de convocados del técnico Mauricio Larriera.

El equipo aurinegro también está en racha en el torneo local de Uruguay al acumular cuatro partidos consecutivos invicto, con tres triunfos y un empate.

Esta será la primera ocasión en que Sporting Cristal y Peñarol se midan en la Copa Sudamericana, pues los seis precedentes anteriores ocurrieron en la Copa Libertadores, con un bagaje de un triunfo para los uruguayos y cinco empates.

Hasta ahora el club peruano no sabe lo que es ganar al conjunto uruguayo, por lo que romper esta estadística será otro aliciente para los rimenses.

La primera vez que ambos equipos se enfrentaron en un torneo internacional fue en 1968, con dos duelos que acabaron 0-0 en Lima y 1-1 en Montevideo, mientras que 1996 los dos enfrentamientos de fase de grupos terminaron 3-3 en Lima y 1-1 en Montevideo.

Los precedentes más recientes son de 2016, cuando en el Estadio Nacional de Lima empataron 1-1, y en Uruguay se impuso Peñarol por 4-3, en un partido que los peruanos ganaban momentáneamente por 1-3.

- Alineaciones probables:

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Martín Távara, Christopher Gonzáles, Alejandro Hohberg, Irven Ávila y Percy Liza.

Entrenador: Roberto Mosquera.

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Valentín Rodríguez; Agustín Canobbio, Walter Gargano, Pablo Ceppelini, Jesús Trindade; Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez.

Entrenador: Mauricio Larriera.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Estadio: Nacional, de Lima.

Hora: 17.15 local (22.15 GMT).