Siria.- Al Assad aprueba la formación del nuevo Gobierno de Siria, con Husein Arnús nuevamente como primer ministro

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha publicado este martes un decreto aprobando la formación del nuevo Gobierno, con Husein Arnús nuevamente como primer ministro, tras unas elecciones celebradas en mayo en las que no hubo representantes opositores y en las que el mandatario se impuso de forma aplastante.



El nuevo Ejecutivo, integrado por 29 ministros, cuenta con pocos cambios respecto al anterior y mantiene en sus puestos a los titulares de Defensa, Interior, Exteriores y Finanzas, Alí Abdulá Ayub, Mohamed Jaled al Rahmún, Faisal Miqdad y Kenan Yaghi, respectivamente.



Asimismo, destacan los nombres de Samer al Jalil y Economía y Comercio Exterior, Mansur Azam en Asuntos Presidenciales, Basam Ibrahim en Educación Superior, Suhail Abdelatif en Obras Públicas, Iyab al Jatb en Comunicaciones y Ahmed el Sayed en Justicia.



Por su parte, ha habido cambios en Información, con Butros al Halaq como nuevo ministro, Comercio Nacional, cartera que estará encabezada por Amer Salem, y Asuntos Sociales y Trabajo, que pasa a manos de Mohamed Seifeldín.



"Este decreto debe ser publicado y notificado a aquellos que tengan que aplicarlo", recoge el texto, publicado por la agencia estatal siria de noticias, SANA. La remodelación era obligatoria tras las últimas elecciones, según la Constitución.



Al Assad, que lleva al frente del país desde el año 2000, revalidó su mandato para un periodo de siete años más tras hacerse con una contundente victoria el pasado 26 de mayo, cuando se hizo con un 95,1 por ciento de los votos, si bien gran parte de la comunidad internacional afirmó que no reconocía la validez de su victoria.



Las elecciones no se celebraron en las zonas que no están bajo control del Ejército, principalmente la provincia de Idlib (noroeste), en manos de una serie de grupos rebeldes --entre los que destaca Hayat Tahrir al Sham (HTS)--, ni en el noreste de Siria, bajo control de la administración autónoma kurda.



Al Assad presentó como el único candidato capacitado para liderar el país y prometió trabajar para mejorar la situación económica, duramente golpeada por la guerra y la crisis, así como para poner en marcha diversos proyectos de reconstrucción.