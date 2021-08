Sandra Pica reniega de Alejandro Albalá y lanza un claro mensaje a Tom Brusse

01-01-1970 Sandra Pica en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 10 (CHANCE)



El triángulo de Honduras formado por Sandra Pica, Tom Brusse y Alejandro Albalá sigue dando de qué hablar. Si el fin de semana Alejandro Albalá jugaba al despiste sin querer confirmar si realmente se puso en contacto con Sandra, hoy es la catalana la encargada de aclarar todo.



"Estuvimos en un local público, aAejandro me caía fatal y en supervivientes fue todo lo contrario, pero como amigo, nunca daría un paso más allá porque tampoco lo conozco tanto ni quiero tener pareja" directa y sin dejar lugar a dudas, Sandra reniega de Alejandro y cierra la puerta a tener algo más que una amistad con el ex de Isa P. y de Sofía Suescun.



Respecto a que su ex, Tom Brusse, se auto denomine como 'soltero de oro', la concursante de 'La isla de las tentanciones' le lanza un mensaje claro, no sin cierto resquemo, "pues que rehaga su vida, me parece sinceramente una frase un tanto* no sé si lo que quiere es una provocación, fue una foto que colgó tras una discusión de teléfono nuestra. haz lo que quieras pero no me pidas a mí cuentas de lo que veas en un pasado". Aunque agradece que reconozca que la ha querido "Tom cuando dice eso yo lo agradezco, él me conoce, sabe lo que yo le he querido, él no entiende en cierta manera que me pasara eso pero es quien mejor me conoce, si él mismo está diciendo que no lo hago por dinero ni por tele, escuchar a Tom a ver si a él lo creéis"



En todo este embrollo, el que quedó desterrado fue Julen, el cuarto en discordia por el que Sandra habría dejado a Tom en pleno reality, el de 'Supervivientes 2021'. Repitiendo patrón, la catalana abandonó a Julen también en pleno reality, 'Solos' en este caso. El título le viene al pelo, teniendo en cuenta la situación en la que se quedada el ex de Violeta Mangriñán, quien, por segunda vez, era dejado en televisión.