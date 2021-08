Portaltic.-Una copia sin abrir de Super Mario Bros. se vende por 2 millones de dólares

10-08-2021 Super Mario Bros. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINTENDO



MADRID, 10



Una copia sin abrir del videojuego clásico Super Mario Bros. se ha vendido el fin de semana por un precio de 2 millones de dólares (1,71 millones de euros al cambio), lo que bate el récord del precio más alto pagado por un videojuego.



Un comprador anónimo se ha hecho con la copia de Super Mario Bros., título clásico lanzado originalmente en 1985 para la consola NES de Nintendo, a través de la plataforma de coleccionistas Rally, como ha informado The New York Times.



El precio de 2 millones de dólares supone el precio más alto que se ha pagado por un videojuego subastado o vendido hasta el momento, superando el récord anterior establecido por una copia de Super Mario 64 vendida en julio por 1,56 millones de dólares.



Anteriormente, una unidad rara de Super Mario Bros. ya se había subastado por un precio récord de 660.000 dólares en una subasta celebrada en abril, aunque este volvió a ser superado por una copia de The Legend of Zelda vendida en julio por 870.000 dólares.