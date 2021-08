París sigue esperando a Messi, sin acuerdo cerrado aún

El delantero argentino Lionel Messi, durante su comparecencia este domingo en el Camp Nou. EFE/Andreu Dalmau /Archivo

París, 10 ago (EFE).- El París Saint-Germain y Lionel Messi todavía no han llegado a un acuerdo, según las últimas informaciones del diario francés L'Équipe, que asegura que las discusiones continuaron hasta la pasada media noche sin pacto final.

El periódico deportivo asegura que ambas partes están de acuerdo en el aspecto financiero, pero no en cuanto a derechos de imágenes.

"El clan de Messi ha dado la extraña sensación a sus interlocutores de que no tienen prisa", señala L'Équipe, que asegura que el jet privado del argentino puso rumbo la pasada noche a Ibiza, donde se encuentra uno de los altos cargos del PSG, sin el jugador ni su padre a bordo.

El club confía aún en que Messi llegue a París en los próximos dos días, según el mismo diario, que preveía que el examen médico no pasara de esta mañana.

Este lunes, cientos de personas hacían cola a las puertas del aeropuerto privado Le Bourget, al norte de París, donde el avión de Messi se esperaba a lo largo del día.

Sin embargo, el jugador no llegó y a primera hora de la tarde se supo que seguía en Barcelona, tras haberse despedido del Barça el domingo.

En París, los aficionados se reunían también en torno al estadio y en la tienda oficial del PSG, donde muchos reclamaban ya la camiseta del jugador, pese a que el acuerdo no está cerrado.

Fuentes de la Prefectura de la Policía indicaron a EFE la pasada noche que "la llegada más probable" en Le Bourget sería este martes aunque las mismas fuentes no precisaron el horario.

La Policía tenía orden de preparar el dispositivo de seguridad a las ocho de la mañana de este martes, pero el contexto sigue marcado por muchos rumores y pocas comunicaciones oficiales.

A pesar de que se da por hecho (40 millones netos por dos temporadas y otra opcional), el seis veces ganador del Balón de Oro aún no ha rubricado el acuerdo. Pero los empleados del PSG ya están avisados de la llegada del crack argentino.