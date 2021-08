O.Próximo.- Herida una palestina por disparos del Ejército israelí cuando presuntamente "intentó apuñalar" a un soldado

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Una mujer palestina ha resultado herida este lunes por disparos del Ejército de Israel cerca de Nablús, en el norte de Cisjordania, cuando presuntamente procedían a detenerla porque, según los israelíes, "intentó apuñalar" a un soldado que se encontraba en el lugar.



"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron recientemente a una mujer sospechosa cerca del cruce del asentamiento de Yitzhar, en el área de la Brigada Espacial de Samaria. La sospechosa sacó un cuchillo e intentó apuñalar a un soldado de las FDI que se encontraba en el área. Los soldados iniciaron un procedimiento de arresto que incluyó disparar a la parte inferior del cuerpo de la terrorista", ha relatado el Ejército en su perfil de Twitter.



Medios israelíes como 'The Times of Israel' o 'Yedioth' han indicado que la persona herida ha sido una mujer palestina, que habría recibido el disparo en una pierna en un suceso en la localidad de Hawara, al sur de Nablús, tras lo que habría sido atendida por profesionales sanitarios.



Al respecto, la agencia palestina oficial Wafa ha señalado que en Hawara las FDI han disparado este lunes por la noche contra "una niña" de la que "no ha sido posible conocer su estado de salud".



Casi una decena de palestinos han muerto en los últimos dos meses como consecuencia de los enfrentamientos en los distritos de Beita, Kasra y Osrein, cerca de la ciudad de Nablús. En algunos casos, aunque los colonos han abandonado estos asentamientos, el Ejército de Israel impide el paso a los palestinos, lo que acaba desembocando en protestas y disturbios.