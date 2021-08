Marta Torné sube la temperatura con un sugerente posado que poco deja a la imaginación

10-08-2021 Marta Torné en una imagen de su perfil de Instagram.. MADRID, 10 (CHANCE) Siguiendo los pasos que emprendió Alonso Caparrós la semana pasada, Marta Torné es la última famosa en ingresar en la lista de posados sugerentes del verano. La actriz ha querido subir la temperatura un poquito más, por si no la tuviéramos alta ya con esta ola de calor que nos está azotando, y ha deleitado a sus seguidores con una provocativa imagen. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA @MARTA_TORNE



Siguiendo los pasos que emprendió Alonso Caparrós la semana pasada, Marta Torné es la última famosa en ingresar en la lista de posados sugerentes del verano. La actriz ha querido subir la temperatura un poquito más, por si no la tuviéramos alta ya con esta ola de calor que nos está azotando, y ha deleitado a sus seguidores con una provocativa imagen.



"No es verano hasta que no te bañas desnud@!!! A que si??!! ???????????? " Reza la leyenda que ha escrito Marta Torné junto a la instantánea. En ella aparece en una piscina, tumbada sobre un maxiflotador en forma de alas tal y como vino al mundo. Y sin filtros.



Dejando poco a la imaginación, presumiendo de curvas y desafiando las leyes de 'censura' de Instagram, Marta ha recibido un aluvión de comentarios con una respuesta unánime: el emoticono de la llama por triplicado.