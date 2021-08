Lourdes Ornelas, tajante, se pronuncia sobre la existencia de un nuevo hijo de Camilo Sesto

10-08-2021 Lourdes Ornelas se pronuncia por primera vez sobre la existencia de otro hijo de Camilo Sesto.. MADRID, 10 (CHANCE) Salto este fin de semana la bomba: Camilo Sesto podría tener no uno sino dos hijos más aparte de Camilín, reconocido, heredero universal del cantante y fruto de su relación con Lourdes Ornelas. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Es la propia Lourdes la que ha salido al paso de esta información y se ha pronunciado al respecto "Eso no es verdad, ni se conocieron en Jávea, tan es así que esta señora no quiere denunciar nada porque es mentira", comentó tajante la madre de Camilin cerrando toda posibilidad a que exista otro hijo de Camilo. Y por si quedara alguna duda, Lourdes también desmiente que exista un parecido físico entre ellos: "No se parecen nada".



Respecto a cómo ha recibido su hijo la noticia de que podría tener un hermano llamado David de 36 años y profesión taxista, Lourdes asegura que "Todo tranquilo". La mexicana entiende que este chico estaría en su derecho de contar su historia en un plató de televisión por lo que le aconseja "que haga lo que quiera".