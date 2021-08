Libia.- El general Jalifa Haftar recalca que sus fuerzas "no están sometidas a ninguna autoridad" en Libia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El general Jalifa Hatar, alineado con las antiguas autoridades asentadas en el este de Libia, ha afirmado que sus fuerzas "no están sometidas a ninguna autoridad", en un aparente golpe al Gobierno de unidad instaurado hace meses para unificar el país tras varios años de conflicto.



Haftar ha sostenido durante un discurso con motivo del octavo aniversario de la creación del Ejército Nacional Libio que sus fuerzas no caerán en "el engaño" en nombre de la "vida civil", según ha informado el diario libio 'The Libya Observer'.



Así, ha destacado que sus fuerzas combatieron a "oleadas de terroristas que llegaron a Libia a asesinar y decapitar" y ha agregado que son "un pilar de las demandas del pueblo". En este sentido, ha argumentado que, sin ellas, "no habría Gobierno de unidad ni elecciones", en referencia a los comicios previstos para diciembre.



El propio Haftar mostró en febrero su apoyo al Gobierno de unidad, encargado principalmente de aprobar los Presupuestos y organizar las parlamentarias y presidenciales, y se mostró a favor de una "alternancia pacífica y democrática de poder".



El país africano cuenta desde marzo con un nuevo Gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran el año pasado la ofensiva lanzada por Haftar y tras un proceso de conversaciones que incluyeron un acuerdo de alto el fuego.



El nuevo Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos la organización de unas elecciones legislativas y presidenciales previstas para el 24 de diciembre. Con estos comicios se esperaba dar carpetazo a la crisis institucional abierta en 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución en 2011 del entonces líder libio, Muamar Gadafi.