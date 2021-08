Las potencias buscan más cooperación ante el aumento del crimen marítimo

El presidente ruso, Vladímir Putin (imagen); el primer ministro indio, Narendra Modi; o el jefe de la diplomacia estadounidenses, Antony Blinken, entre otros, participaron en una reunión especial del Consejo de Seguridad consagrada a la seguridad marítima, la primera de este tipo que celebra en el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas. EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK /KREMLIN POOL /

Naciones Unidas, 9 ago (EFE).- Las potencias del Consejo de Seguridad de la ONU hicieron este lunes un llamamiento a reforzar la cooperación ante el aumento del crimen y de la inseguridad en los océanos, donde se está viendo un repunte de la piratería, del terrorismo y de la tensión entre países.

El presidente ruso, Vladímir Putin; el primer ministro indio, Narendra Modi; o el jefe de la diplomacia estadounidenses, Antony Blinken, entre otros, participaron en una reunión especial del Consejo de Seguridad consagrada a la seguridad marítima, la primera de este tipo que celebra en el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas.

A iniciativa de la India, que este mes preside el Consejo, los quince Estados miembros discutieron el deterioro de la situación en los océanos y se comprometieron a hacer más en este ámbito, aunque no anunciaron medidas concretas.

“El Consejo de Seguridad reconoce la importancia de reforzar la cooperación internacional y regional para responder a las amenazas a la seguridad marítima”, señalaron en una declaración adoptada durante la cita.

CRECE LA INSEGURIDAD

Según la ONU, la situación en los océanos se está deteriorando a “niveles alarmantes” como consecuencia de disputas sobre delimitaciones y rutas entre países, los ataques armados llevados a cabo por piratas y terroristas o el aumento de la pesca ilegal.

“A pesar de la disminución del total de tráfico marítimo como consecuencia de la pandemia de la covid-19, la primera mitad de 2020 vio un aumento de casi el 20 por ciento en supuestos actos de piratería y robos armados”, señaló Maria Luiza Ribeiro Viotti, la jefa de gabinete del secretario general de la ONU, António Guterres.

Naciones Unidas destaca el fuerte aumento de los incidentes en Asia, donde las denuncias prácticamente se han doblado, y señala varios puntos calientes como los estrechos de Malaca y Singapur y el Mar de China Meridional.

PIRATERÍA EN EL GOLFO DE GUINEA

El lugar más problemático para la piratería, sin embargo, sigue estando en África y especialmente en el golfo de Guinea, donde se dan unos niveles de inseguridad “sin precedentes”, según destacó Viotti.

Según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), en estas aguas se registraron en 2020 más del 95 % de los secuestros de embarcaciones en el mundo, con 130 tripulantes capturados; y en el primer trimestre de 2021 se reportaron casi la mitad (43 %) de todos los incidentes.

Entre las acciones que la ONU considera vitales figura la lucha contra la impunidad, pues ni un sólo sospechoso de piratería en el golfo de Guinea había sido condenado hasta que el mes pasado Nigeria y Togo dictaron las primeras sentencias, según destacó hoy la directora general de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, Ghada Waly.

CHOQUES ENTRE PAÍSES

Los problemas en los mares, en todo caso, no se limitan a la actuación de piratas, terroristas y grupos criminales, pues también incluyen numerosas disputas y choques entre países.

Varios miembros, como Estados Unidos, apuntaron hoy al papel de Pekín en el Mar de China Meridional, donde se mantienen varios conflictos de soberanía que se han complicado en los últimos años.

“Hemos visto peligrosos encuentros entre buques y acciones provocativas para hacer avanzar reclamaciones marítimas ilegales”, señaló en su intervención el secretario de Estado estadounidense, que advirtió del peligro que se crea cuando los Gobiernos no tienen que rendir cuentas por sus actos.

En esa línea, denunció también el reciente ataque con drones contra un buque cisterna operado por una empresa israelí en el golfo de Omán y del que EE.UU., el Reino Unido y otros países responsabilizan a Irán.

“Estamos seguros de que Irán llevó a cabo este injustificable ataque, que es parte de un patrón de ataques y otros comportamientos de provocación”, recalcó Blinken.

Mario Villar