Las exportaciones peruanas alcanzaron récord histórico en el primer semestre

Lima, 10 ago (EFE).- Las exportaciones peruanas acumularon un valor de 24.439 millones de dólares en el primer semestre de 2021, una cifra 47 % superior frente al mismo periodo de 2020 y la más alta comparada con todos los primeros semestres anteriores, informó este martes el ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según detalló la cartera en un comunicado, este buen desempeño es resultado de la "recuperación sostenida" de la producción nacional, así como del aumento de los precios internacionales de los principales productos exportados.

En concreto, los envíos de productos tradicionales alcanzaron de enero a junio de este año un valor acumulado de 17.215 millones de dólares, mientras que las ventas de productos no tradicionales (aquellos que no son minerales e hidrocarburos) sumaron 7.224 millones de dólares.

"En el primer semestre del año, todos los sectores del país elevaron sus exportaciones, siendo los más dinámicos el negocio pesquero, el cual registró un crecimiento de 119 %; el textil, que registró un crecimiento del 87 %; y el metalúrgico, que presentó un crecimiento del 117,5 %", precisó el titular del Mincetur, Roberto Sánchez.

AGROEXPORTACIÓN Y JOYERÍA

La cartera también subrayó la escalada de las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales, que en ese periodo sumaron un total de 3.448 millones de dólares, un valor un 21,4 % superior al del mismo semestre de 2020.

"El avance continuo de las agroexportaciones peruanas, a pesar de la pandemia de la covid-19, nos hace prever que alcanzaremos un nuevo récord agroexportador a fin de año", pronosticó Sánchez.

En ese sentido, el ministro sostuvo que su cartera buscará que "los beneficios de la agroexportación se amplíen a toda la cadena productiva, incluidos los pequeños agricultores y la agricultura familiar".

Agregó que, de las 6.260 empresas peruanas que exportaron bienes en los primeros 6 meses del año, unas 2.000 enviaron productos agropecuarios.

Entre los sectores más dinámicos también destaca la joyería, cuyas exportaciones se sextuplicaron en el primer semestre, alcanzando los 47 millones de dólares.

Solo en junio, los envíos de joyería sumaron 9 millones de dólares, un 312 % más que el mismo mes del año pasado.

EXPANSIÓN DE MERCADOS

Asimismo, el Mincetur informó que, en los primeros 6 meses del año, un total de 19 regiones del interior del país elevaron sus exportaciones, destacando Huancavelica, Puno, Apurímac y Amazonas, cuyas ventas al exterior subieron 124 %, 116 %, 114 % y 108 %, respectivamente.

Finalmente, señaló que, en ese periodo, el país expandió el comercio exterior con la mayoría de sus socios comerciales, principalmente con los países asiáticos (65 %), en particular con China (73 %), pero también con la Unión Europea (30 %), Estados Unidos (21 %) y los bloques subregionales latinoamericanos, como la Comunidad Andina (38 %) y Alianza del Pacífico (28 %).

El último fin de semana, el Banco Central de Reserva (BCR) reveló que la balanza comercial de Perú acumuló en los últimos 12 meses a junio un superávit de 12.294 millones de dólares, registrando así por tercer mes consecutivo el nivel más alto desde que se tiene registro.