Las autoridades sanitarias de Estados Unidos no han eliminado las pruebas PCR

Bogotá, 10 ago (EFE).- Ha sido malinterpretada en redes sociales una advertencia de las autoridades sanitarias de Estados Unidos que pide retirar la autorización a un tipo de prueba PCR para detectar la covid-19. No se trata de falta de eficacia como se dice en internet, sino de la existencia de test más avanzados.

En publicaciones de Facebook y Twitter, usuarios han sacado de contexto una petición de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para retirar la autorización de uso de emergencia al test “CDC 2019-nCoV RT-PCR”, creado en febrero de 2020.

Según esas entradas, en inglés y español, “la FDA anunció hoy que la prueba CDC-PCR para COVID-19 ha fallado en su examen completo. Su autorización de uso de emergencia ha sido REVOCADA”.

Otras añaden, adjuntando una captura de pantalla de la comunicación de los CDC: “¿Qué covid? ¿El virus nunca secuenciado y que por ende los PCR ’confunden’ con gripe común? El propio Ministerio de Salud de EE.UU. admite que los PCR no sirven”.

“¿Cuál PCR? Las que dijeron los del CDC que no sirven para nada pero como se fabricaron millones en lo que se acaban las seguirán usando hasta diciembre de 2021”, señala otro usuario.

Algunas de estas publicaciones comparten enlaces a portales web, en los que se advierte también que “los test PCR no sirven para diagnosticar la enfermedad de la covid”.

DATOS: Lo cierto es que las pruebas PCR son el principal y más efectivo estándar para detectar la covid-19. Las publicaciones malinterpretan la comunicación de los CDC sobre una de los tres centenares de pruebas PCR aprobadas y disponibles en EE.UU.

Una búsqueda avanzada de los términos contenidos en la imagen que comparten las entradas lleva hasta el boletín oficial de los CDC del 21 de julio de 2021 titulado “Alerta de laboratorio: cambios en la CDC-RT-PCR para las pruebas de SARS-CoV-2”.

En esa comunicación, la agencia sanitaria recomienda a los “laboratorios clínicos y centros de testeo que inicien su transición hacia otros métodos de detección de la covid-19 aprobados por la FDA”.

“Después del 31 de diciembre de 2021, los CDC retirarán la solicitud a la FDA para la autorización de uso de emergencia del Panel de diagnóstico de RT-PCR en tiempo real del nuevo coronavirus (2019-nCoV) de los CDC 2019, el ensayo presentado por primera vez en febrero de 2020 para la detección de SARS-CoV-2 únicamente”, asegura la advertencia.

Como deja en claro el organismo, los “CDC alientan a los laboratorios a considerar la adopción de un método múltiple que pueda facilitar la detección y diferenciación del SARS-CoV-2 y los virus de la influenza”.

Actualmente, existen en el mercado varios tipos de pruebas, incluido uno de los CDC, que permiten la detección de la covid-19 y al mismo tiempo la diferenciación de varios tipos de influenza.

La adopción de este tipo de test más avanzados se ha convertido en una posibilidad bien vista por los reguladores en EE.UU. ante el inicio de la temporada de esa enfermedad en Estados Unidos.

“Dichos ensayos pueden facilitar las pruebas continuas tanto para la influenza como para el SARS-CoV-2 y pueden ahorrar tiempo y recursos”, recuerdan en su advertencia los CDC.

De la misma manera, como se aclara en el boletín y aparece registrado en el listado oficial de la FDA, la “CDC 2019-nCoV RT-PCR” es solo una de las más de 280 pruebas avaladas para la detección del coronavirus, que siguen disponibles y son usadas ampliamente en todo el mundo a pesar de la decisión particular.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta en varias de sus guías sobre el diagnóstico y tratamiento de la covid-19 que sus pruebas recomendadas son las PCR y las de antígenos.

PRUEBAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA COVID-19

Según un apartado especial sobre las pruebas de detección del SARS-CoV-2 en la página web de los CDC, existen dos tipos de ensayos clínicos para detectar ese virus.

Los primeros, llamados virales o de diagnóstico, permiten saber si se tiene una infección en curso y si se deben tomar medidas de cuarentena o aislamiento.

Según una guía de la FDA, “actualmente hay dos tipos de pruebas de diagnóstico– las pruebas moleculares, como las pruebas RT-PCR que detectan el material genético del virus, y las pruebas de antígeno que detectan proteínas específicas del virus”.

El otro tipo de test es denominado “prueba de anticuerpo” y es usado para saber si se tuvo la enfermedad, ya que buscan en el organismo rastros de las células protectoras que el sistema inmune produce en respuesta a una amenaza, como un virus específico.