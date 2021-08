La presidenta del Congreso peruano exhorta a Castillo a cambiar ministros

Imagen de archivo del presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/EPA/Presidencia de Perú /Archivo

Lima, 9 ago (EFE).- La oposición peruana elevó este lunes su presión sobre el presidente Pedro Castillo con un mensaje público y formal de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para que cambie varios ministros antes de acudir al hemiciclo a pedir el voto de investidura para su Gobierno.

En un breve vídeo grabado en la mesa de su oficina del Congreso y publicado en redes sociales, Alva, del partido Acción Popular, dejó entrever que la mayoría de los partidos no aprobará la investidura del primer Gobierno de Castillo si no saca a varios ministros que disgustan a la oposición por sus posiciones ortodoxas de izquierda.

"Hemos recogido la preocupación de las diferentes bancadas en el Congreso. Es una posición generalizada que la trasladamos al Gobierno para que pueda evaluar los cambios sugeridos públicamente por diversos congresistas y podamos 'viabilizar' la confianza al gabinete por el bien de nuestro país", manifestó Alva.

Entre los ministros rechazados por la oposición están el primer ministro Guido Bellido, imputado por presunta apología al terrorismo, y el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, un antiguo guerrillero fundador del peruano Ejército de Liberación Nacional (ELN) que llegó a conocer a Ernesto 'Che' Guevara en Cuba.

PEDIDO DE CONSEJO DE ESTADO

Asimismo, la presidenta del Legislativo peruano exhortó a Castillo a convocar un Consejo de Estado, reunión extraordinaria en la que concurren los líderes de los tres poderes del Estado y al que ocasionalmente también se suman el Fiscal de la Nación (fiscal general) y el presidente del Tribunal Constitucional.

"Es urgente y fundamental la convocatoria de un Consejo de Estado para que, con la participación de las principales autoridades, podamos darle un mensaje de estabilidad al país y garantizarle que el Estado enfrentará los temas urgentes como salud, educación y estabilidad económica para generar trabajo", manifestó Alva.

Pese a que Bellido ha mantenido contactos y conversaciones con varios partidos, ni él ni Castillo han dado señales de querer varias composición del Ejecutivo antes de acudir en busca del voto de investidura.

Esto ha abierto las tensiones en la ya constante crisis entre Ejecutivo y Legislativo de Perú, que tras las elecciones de 2016 le llevaron a tener cuatro presidentes y dos parlamentos distintos en cinco años.

SOLO UNA CENSURA LIBRE DE DISOLUCIÓN

Si la oposición niega la investidura al gabinete de Bellido, perdería la única oportunidad que tiene de censurar al Ejecutivo sin que el presidente pueda disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas, pues a la siguiente vez que ocurra ya estaría facultado por la Constitución para hacerlo.

En ese sentido, el derechista partido Podemos Perú presentó este lunes un proyecto de ley para regular la cuestión de confianza e impedir que el Ejecutivo pueda presentar estas iniciativas sobre procedimientos exclusivos del Legislativo.

Así, el populista Podemos, del empresario José Luna, busca evitar que se repita un capítulo similar al de 2019, cuando el Gobierno presentó una cuestión de confianza sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Congreso.

Al no ser votada en el momento que se presentó y continuar con el proceso de elección de magistrados, fue interpretado como una negación fáctica de la confianza que llevó al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) a disolver el Parlamento y convocar elecciones extraordinarias que se llevaron a cabo en enero de 2020.