La llamada de atención de Anabel Pantoja sobre la situación de su tía Isabel y su primo Kiko

10-08-2021 Anabel Pantoja hace una llamada de atención sobre la situación que viven su tía Isabel y su primo Kiko desde el año pasado.. MADRID, 10 (CHANCE) Ha sido la única de la familia que asistió a la reaparición de Isabel Pantoja sobre los escenarios el pasado 7 de agosto. Anabel Pantoja, entre su tía y su primo Kiko, quiere mantener su posición neutral en el conflicto familiar que protagonizan, aunque a veces lo tenga difícil.



Ha sido la única de la familia que asistió a la reaparición de Isabel Pantoja sobre los escenarios el pasado 7 de agosto. Anabel Pantoja, entre su tía y su primo Kiko, quiere mantener su posición neutral en el conflicto familiar que protagonizan, aunque a veces lo tenga difícil.



La sobrina por excelencia de la tonadillera alberga la esperanza de que la situación llegue a buen puerto y las nubes de tristeza se despejen, por esto hace una llamada de atención. "Vamos a intentar que se apacigüen las aguas y no meter tanto fuego" ha pedido la influencer y colaboradora televisiva.



Anabel eleva a los altares la profesionalidad de Isabel Pantoja "yo dije que se salió y que fue top 10 porque estuvo súper completa en todo, entregándose, interpretando y la verdad es que el público de allí con ella y todo genial". Y asegura que la publicación de su primo en la que decía "Eres una pelota y lo sabes" no iba dirigida a ella: "No es para mí que ya he hablado con él".



Respecto a la emisión televisiva del documental que versará sobre su persona, Anabel Pantoja se ha mostrado temerosa "tengo un poco de miedo. Yo que sé no sé lo que van a inventar esta gente" y reconoce que los carteles promocionales le hacen justicia: "Ya estoy muy guapa la verdad".