10-08-2021 Kiko Rivera da la bienvenida a un nuevo miembro que se suma a la familia. MADRID, 10 (CHANCE) Desde que el pasado 7 de agosto Isabel Pantoja se subiera a un escenario y volviera a triunfar en el mundo de la canción, su hijo, Kiko, busca por todos los medios mantenerse en el candelero y que no se le robe ni un ápice del protagonismo que adquirió al hacer público, hace ya casi un año, el enfado con su madre por la gestión que había hecho de la herencia de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri'. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA @RIVERAKIKO



MADRID, 10 (CHANCE)



Desde que el pasado 7 de agosto Isabel Pantoja se subiera a un escenario y volviera a triunfar en el mundo de la canción, su hijo, Kiko, busca por todos los medios mantenerse en el candelero y que no se le robe ni un ápice del protagonismo que adquirió al hacer público, hace ya casi un año, el enfado con su madre por la gestión que había hecho de la herencia de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri'.



Al mensaje de felicitación como cantante que le dedicó a Isabel Pantoja, le siguió el de 'Eres el de una pelota y lo sabes', que ha sido interpretado por todos como un claro dardo a su prima Anabel. Y ahora vuelve a sorprender con una publicación en la que da la bienvenida a un nuevo miembro en la familia.



El dj se ha encontrado un gato. "No me gustan los gatos desde nunca jamás toqué uno menos a esta gatita preciosa* que apareció aquí y se adueñó un poquito de mi corazón. Hoy me he levantado y lo primero que hice fue ir a mirar si decidió quedarse. Así ha sido, se ha quedado tenemos un problema Houston... Mis hijas quieren quedarse la gata, y a mi mujer @irenerova24 y a mí nos mata la pena dejar solita" escribia junto a la imagen de lindo felino.



Con esta nueva incorporación a su clan, los Rivera Rosales ponen un poco de ternura en estos tiempos tan turbulentos para ellos y se convierten en familia numerosa. Les seguiremos informando de sucesivos hallazgos de Kiko... que bien podría ser un cuadernillo Rubio.