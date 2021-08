Información científica y cultural apalanca la proyección regional de Panamá

La directora general del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) de Panamá, Giselle González habla este lunes con EFE durante un evento por el cuarto aniversario del Noticiero Científico y Cultural (NCC) Iberoamericano celebrado Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 9 ago (EFE).- La información científica, cultural y tecnológica en la televisión ha "beneficiado" a Panamá al ser una "ventana" que muestra el esfuerzo y logros del país en estas materias, que se potenciarán este año con la emisión de cuatro programas en la estatal SERTV.

Así lo sostuvo este lunes en una entrevista con Efe la directora general del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) de Panamá, Giselle González, quien resaltó la transformación de las audiencias y el valor de las redes sociales como aliadas para hacer llegar al público estos temas.

"Nos ha beneficiado porque es una ventana para que cuando nosotros enviamos las notas puedan visibilizarse todos los esfuerzos que está haciendo el país en materia de ciencia, cultura y tecnología", declaró González.

En el marco de la celebración en Panamá del cuarto aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), una iniciativa creativa auspiciada por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), entidad de la que González forma parte, se producirán cuatro emisiones de dicho noticiero.

Las cuatro emisiones serán transmitidas en noviembre con motivo del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España, y producirán un impacto "fundamental" en Panamá ya que "visibiliza al país no solamente como escenario sino a los profesionales de la ciencia".

En los programas, adelantó González a Efe, aparecerán distinguidas personalidades nacionales del mundo de la ciencia, como el doctor Eduardo Ortega, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el ministro de Cultura, Carlos Aguilar.

"Es importante que empecemos a difundir todos los logros que hemos tenido y pasar de las fronteras y que el panameño se sienta orgulloso", añadió González.

Las emisiones serán difundidas "a través de todas las pantallas asociadas, eso quiere decir que llegaremos a 80 millones de personas" de una veintena de países, explicó.

Durante el evento de aniversario de NCC, SERTV fue premiada en dos categorías, una de ellas gracias al manejo de redes sociales para hacer llegar información a un público.

"Hoy fuimos reconocidos en dos categorías fundamentales. Una fue una innovación de incorporar el noticiero a través de notas de Tik-Tok, una red social que atrae mucho a jóvenes, eso es acercarles la ciencia y hacerla sentir como lo que es, vivimos sumergidos en la ciencia", señaló.

González detalló que "todo el mundo audiovisual está cambiando porque las audiencias están cambiando", pues "ahora se demanda contenido de calidad que les genere valor, es el entretenimiento con valor el que se está haciendo sentir".

SERTV apuntó que la realización de los consejos consultivos y directivos de ATEI y la celebración del cuarto aniversario del NCC en Panamá son una "muestra del protagonismo que tiene" el país "en la región en el campo de la cultura, la ciencia, la educación y la producción audiovisual".

Por su parte, el presidente de la ATEI, Gabriel Torres, dijo a Efe que a raíz de la pandemia global "hay un crecimiento sustancial del interés de la audiencia en contenidos que aborden el avance científico.

En la actualidad, el público demanda contenidos que "aborden el tema del avance científico no solo en materia de salud, si no en la carrera espacial, medio ambiente, innovación tecnológica", convirtiéndolo en un "mercado potencial cada vez más alentador", agregó Torres.