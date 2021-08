Indígenas de Ecuador creen que Lasso sigue los pasos de Moreno y del FMI

En la imagen el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 10 ago (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió este martes que, al parecer, el presidente del país, Guillermo Lasso, decidió seguir los pasos de su antecesor Lenín Moreno y sostener sus políticas impopulares amparadas bajo la vigilancia del FMI.

Aunque no mencionó próximas acciones contra el Gobierno, la Conaie, la organización social más importante del país, señaló que las soluciones presentadas por el nuevo Gobierno para encarar la crisis favorecen a los grupos poderosos, mientras que el peso sigue sobre los hombros de los sectores populares.

"Lasso ha decidido transitar, sostener y defender las políticas de Moreno", enmarcadas en las condiciones impuestas por el FMI para entregar créditos al país, señaló el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en una rueda de prensa.

Moreno (2017-2021), que dejó el poder el 24 de mayo en manos de Lasso, es visto por esa y otras organizaciones sociales de Ecuador como responsable de despidos y el deterioro de las condiciones de vida de la población.

En octubre de 2019, la Conaie lideró un gran levantamiento contra Moreno, protesta que se desactivó cuando el entonces mandatario derogó un decreto por el cual eliminaba los subsidios al precio de las gasolinas que habían estado en vigor durante décadas.

Pero en medio de la pandemia, instauró después un sistema de banda fluctuante para fijar el precio de los combustibles, lo que ha repercutido estos últimos meses en un permanente aumento y, por derivación, también de los precios de varios productos de primera necesidad.

Iza, ahora, reconoció que el pueblo ecuatoriano "no soporta un levantamiento", pero "tampoco que la crisis caiga" sobre los sectores populares.

El dirigente hizo notar que los precios de productos industriales o importados por empresas nacionales se han encarecido, mientras que los bienes de consumo masivo, como los que producen los campesinos pobres del país, han sufrido una depreciación.

Un tipo de abono cuyo valor alcanzaba en abril los 23 dólares, ahora cuesta 30, mientras que un quintal (45,4 kilos) de patatas no supera los 12 dólares, "en el mejor de los casos", un valor que se ha mantenido por años, explicó.

También se refirió al precio de los neumáticos que cuestan en el mercado 140 dólares, 20 más en apenas semanas, lo que a su juicio es "desfavorable para las pequeñas economías".

Iza recordó que las autoridades afirmaron que el proceso de eliminación de los subsidios ha representado ingresos por unos mil millones de dólares, pero que ese aporte proviene de los trabajadores y de los miles de despedidos que tienen que hacer sacrificios para inventar cómo llevar pan a sus casas.

Y dijo dudar de que los grandes y poderosos grupos económicos hayan cumplido con sus "responsabilidades" tributarias con el Estado en este tiempo de crisis.

Por ello, cuestionó a Lasso por haber advertido de que no permitirá eventuales protestas indígenas y le recomendó "referirse a las estadísticas, más no perseguir a los sectores sociales", y que defina si va a "transitar por el camino de Moreno o escuchar al pueblo ecuatoriano".

En un discurso hoy en la Escuela Militar Eloy Alfaro, donde asistía a un acto militar con motivo de la efemérides del 10 de agosto de 1809, el presidente ecuatoriano replicó que no cederá a la "imposición" de determinados grupos sociales porque "hacerlo afectaría a los más pobres que son los más beneficiados con la paz y la subsecuente estabilidad. Solo donde hay paz hay inversión y crecimiento".

También insistió en que no hay "compromiso" o "atadura" en los 1.000 millones de dólares que el país andino debe recibir próximamente del FMI, y reivindicó una mejora en la confianza en la economía nacional.

"Justamente ahora que volvemos a ser luz y nos reactivamos, surgen ciertas voces que pretenden sumirnos en el despotismo, autoritarismo y la amenaza, que no ofrecen diálogo sino ultimátum", se quejó de algunos grupos sociales.

Para este miércoles están convocadas una serie de protestas sociales en el país por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) a la que se han sumado otras organizaciones.