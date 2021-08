Hijo de Bolsonaro visita Trump y lo invita a reunión conservadora en Brasil

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Río de Janeiro, 9 ago (EFE).- El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, se reunió este lunes en Nueva York con el exmandatario estadounidense Donald Trump, a quien invitó a participar en un posible encuentro de líderes de partidos conservadores en Brasil, según informó en sus redes sociales.

"Estamos juntos en convergencia de ideales y hoy pude intercambiar experiencias con el presidente Trump sobre Brasil y Estados Unidos", afirmó el parlamentario brasileño en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter junto con fotografías en las que aparece con su esposa y su hija al lado del exgobernante estadounidense.

"Aproveché para invitarlo a visitar nuestro país cuando lo considere conveniente y, quien sabe, participar en un CPAC-Brasil", agregó el diputado en referencia a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro de partidos de extrema derecha del que es uno de los principales impulsores y que ya tuvo una primera cita en Brasil en 2019.

En otro mensaje sobre su encuentro con Trump, Eduardo Bolsonaro, el diputado más votado en la historia de Brasil (1,8 millones de votos en las elecciones de 2018), destacó que siempre estará al lado de quienes defienden la familia, la propiedad privada, la legítima defensa por las armas de fuego, la libertad religiosa y todas las demás libertades naturales.

"Estoy junto a los que no se curvan a lo políticamente correcto, trabajo en la lucha contra los regímenes autoritarios para evitar nuevas guerras. Estoy al lado de hombres de reputación intachable y autoridad moral para caminar de cabeza erguida en las calles en cualquier momento", agregó el hijo del líder de la ultraderecha brasileña.

En 2019, el Gobierno brasileño, con el previo aval de Trump, llegó a postular a Eduardo Bolsonaro como embajador de Brasil en Estados Unidos pero el nombramiento no llegó a producirse debido a las críticas que generó.

En la época el legislador presidía la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil en la que se destacó por su defensa de posiciones ultraderechistas y por el firme respaldo a las posiciones del Gobierno de Trump.

Jair Bolsonaro, que desde el inicio de su mandato en enero de 2019 se alineó a las posiciones del Gobierno de Trump, a quien decía admirar, fue el último de los jefes de Estado en todo el mundo en reconocer la derrota del candidato del partido Republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Bolsonaro tan sólo admitió la victoria electoral del demócrata Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos el 15 de diciembre en un breve mensaje en su cuenta en Twitter.

El presidente brasileño decía estar seguro de que se había producido algún tipo de fraude en las elecciones de Estados Unidos, como sostenía en la época Trump sin prueba alguna. "La prensa no lo divulga, pero tengo informaciones" y "realmente hubo muchos fraudes", llegó a decir.