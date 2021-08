Hector Moreno y Erick Aguirre llegan a Monterrey y buscan llamado al "tri"

El defensa central Héctor Moren. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN/Archivo

Monterrey (México), 10 ago (EFE).- El defensa central Héctor Moreno y el lateral Erick Aguirre, dijeron este martes que firmaron con el Monterrey del entrenador Javier Aguirre para tener más posibilidades de ser llamados a la selección mexicana.

"Tengo la ilusión para seguir luchando por mi puesto en selección y éste es el mejor lugar para eso. Es mi principal objetivo, quiero seguir defendiendo la playera de México y eso me lo puede dar Rayados", aseveró Moreno en su presentación con Monterrey.

Ambos elementos arribaron al equipo luego de su participación con selección mexicana, en Copa Oro en el caso de Héctor Moreno, y en Juegos Olímpicos de Erick Aguirre.

Moreno, de 33 años, regresa al fútbol mexicano luego de defender los colores del Al-Gharafa en el fútbol de Catar; antes, el zaguero vistió la playera de la Real Sociedad de la Liga española y de la Roma de la Serie A italiana.

Erick Aguirre, procedente del Pachuca, fue parte del "tri" que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque una lesión muscular que sufrió en la justa de verano lo mantendrá fuera de acción durante cuatro semanas.

A pesar de la dolencia, el lateral subrayó que quiere brillar en Rayados para mantenerse en las convocatorias de la selección y en un futuro emigrar al fútbol de Europa.

"Tengo frustración de llegar y no entrenar ni jugar, pero voy a salir y claro que veo esta oportunidad como una plataforma para mantenerme como seleccionado y poder ir por ese sueño de jugar en Europa", confesó Aguirre.

Moreno también padece una lesión muscular que sufrió en la Copa Oro, misma que lo mantendrá inactivo durante 14 días, aunque, según dijo, no lo pondrá en desventaja para ser titular.

"Tengo la experiencia para salir adelante, quiero recuperarme y estar listo lo antes posible. No tengo desventaja por eso. Sé que hay una gran competencia y será duro ganarme un lugar en el cuadro, pero con la experiencia que tengo lo lograré", advirtió.

Este miércoles ambos jugadores verán desde la tribuna el juego en el que Monterrey recibirá al Cruz Azul en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf.