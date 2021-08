Google mejora práctica de anuncios, privacidad para adolescentes

(Bloomberg) -- Google de Alphabet Inc. está limitando la publicidad dirigida a usuarios menores de 18 años, entre una serie de cambios realizados por el gigante de las búsquedas para mejorar la protección de la privacidad de los adolescentes.

La compañía con sede en Mountain View, California, dijo que comenzará a bloquear la publicidad dirigida a adolescentes en función de los datos recopilados sobre su edad, género e intereses. Instagram de Facebook Inc. anunció recientemente una política similar en contra de la publicidad dirigida a usuarios menores de 18 años.

Google dijo el martes en una publicación de blog que también está planeando cambios en la política de privacidad en el sitio de videos YouTube, el motor de búsqueda estándar, el asistente de Google, el historial de ubicaciones, Google Play Store y Google Workspace for Education.

En YouTube, la compañía hará privados de manera automática los videos subidos por usuarios de 13 a 17 años. La configuración de privacidad automatizada significa que los videos de esos usuarios solo pueden ser vistos por ellos o los espectadores aprobados. Sin embargo, estos adolescentes podrán desbloquear sus videos para que puedan ser vistos de forma generalizada. YouTube también incluirá automáticamente recordatorios para que los usuarios más jóvenes se tomen un descanso y se vayan a dormir a la hora de acostarse, así como también deshabilitará la reproducción automática de videos consecutivos.

En el motor de búsqueda, Google dijo que está ampliando su función SafeSearch para filtrar los resultados explícitos para los usuarios de 13 a 18 años. Esta función también se aplicará al asistente de Google en las pantallas inteligentes. La herramienta también permite que los usuarios menores de 18 años marquen imágenes de ellos mismos que aparecen en la búsqueda de Google para que sean eliminadas. La compañía también dijo que ya no recopilaría el historial de ubicaciones para dicho grupo etario.

Google dijo recientemente que agregaría nuevas páginas de políticas de recopilación de datos en Google Play Store, que se asemejan a una función que Apple Inc. lanzó el año pasado. Las protecciones para niños en los servicios en línea han ganado mucha atención en Silicon Valley últimamente. Apple anunció la semana pasada nuevas protecciones contra imágenes explícitas en su aplicación de mensajes y salvaguardas contra la carga de imágenes explícitas o abusivas de niños a las bibliotecas de fotos de iCloud.

Nota Original:Google Limits Ad Targeting for Teens, Increases YouTube Privacy

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.