Filas y protestas en el reinicio de la vacunación de segundas dosis rusas en Bolivia

Ciudadanos protestan en las puertas de la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), hoy, en La Paz (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz

La Paz, 10 ago (EFE).- Largas filas y protestas se registraron este martes en varios puntos de vacunación de Bolivia en la jornada de la reanudación de la inmunización de segundas dosis de la rusa Sputnik V que se retrasó por la escasez de las mismas.

En la ciudad de La Paz, en la oriental Santa Cruz y en la sureña Tarija se registraron largas filas de personas que llegaron hasta los puntos de vacunación para recibir su segunda dosis.

Ante la falta de organización en los puntos de vacunación, varias personas comenzaron a bloquear el paso vehicular en La Paz pidiendo ser inmunizadas.

DESORGANIZACIÓN

Uno de los puntos de vacunación que tuvo este martes una larga fila de cientos de personas fue el ubicado en la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz.

Las personas se acercaban a la puerta intentado ingresar muchos a la fuerza o protestando por la falta de organización e información sobre la reanudación de la vacunación con las segundas dosis rusas.

Si bien todas las personas utilizaban mascarilla, la aglomeración de personas fue inevitable ante la molestia por la falta de información.

"Hemos visto en la televisión que las vacunas ya iban a estar disponibles a partir de hoy, lo que no sabíamos (era) que iba a haber cierta desorganización porque estamos en ascuas si nos vacunarán o no", comentó a Efe Óscar Fernández, quien está desde la madrugada haciendo fila.

El caos llegó a tal punto que tuvieron que enumerar a las personas con un marcador en el brazo para establecer un orden dentro de un grupo de más de 500 personas.

"Nos están organizando con unos sellos a los certificados de vacunación y con eso vamos a entrar", indicó a Efe Abel Viscarra, otra persona que hizo fila desde las 4 de madrugada para recibir su vacuna.

En la espera un grupo de la fila decidió bloquear el paso vehicular en señal de protesta pidiendo ser inmunizadas ante el temor de que se acaben las segundas dosis rusas y no puedan completar el plan de inoculación.

En la puerta del lugar informaron que solo inmunizarán esta semana a las personas que recibieron su primera dosis en abril y que luego se comunicará a las vacunadas en mayo.

"Hoy vamos a vacunar a todos quienes se han vacunado en este punto desde el 27 al 30 de abril y a partir de mañana vamos a sacar un cronograma", sostuvo a Efe la jefa del departamento de Salud Pública de la UMSA, Ángela Alanes.

Más tarde, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, llegó a ese punto para verificar el proceso de vacunación y pidió al Servicio Departamental de Salud (Sedes) mejorar la organización.

Castro dijo a Efe que se garantiza que las 200.000 personas que aún no cuentan con su segunda dosis de la rusa Sputnik V serán inmunizadas a medida que lleguen los lotes de estas dosis.

En junio también se registraron protestas en el país ante la escasez de segundas dosis rusas, por lo que la inmunización de segundas dosis se paralizó hasta que lleguen los lotes que se retrasaron.

El fin de semana el presidente de Bolivia, Luis Arce, informó sobre la llegada de las segundas dosis sin especificar cuantas.

Bolivia acumula 478.671 casos de covid-19 y 18.004 fallecidos, desde que se detectaron los primeros contagios en marzo del año pasado.

En el país está en marcha desde fines de enero un plan de vacunación que comenzó con el personal sanitario de primera línea y se fue ampliando progresivamente, por edades y oficios, hasta incluir desde la segunda semana de julio a los mayores de 18 años y mujeres embarazadas.

Este plan incluye las dosis compradas a Sinopharm y las Sputnik V, además de las obtenidas mediante el mecanismo Covax de las Naciones Unidas que son las Oxford-AstraZeneca, Pfizer y Janssen.