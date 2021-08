El presidente de Perú se compromete con la eficiencia en el Ejecutivo

El presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/Stringer/Archivo

Lima, 10 ago (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, se comprometió con la eficiencia en su gabinete, tras reunirse con el contralor de la república, Nelson Shack, para analizar las acciones de control que garanticen que los funcionarios cumplan con los perfiles profesionales en la administración pública.

El mandatario informó que sostuvo este martes una "fructífera reunión de trabajo" con Shack para "fortalecer las acciones de control".

"El Gobierno que me honro en presidir inicia una nueva etapa de trabajo, que se caracterizará por la eficiencia, en beneficio de la población", agregó Castillo a través de un mensaje en Twitter.

La cita en Palacio de Gobierno se realizó después de que diversos sectores habían pedido al presidente que modifique su gabinete de ministros y otras entidades del Estado para retirar a los funcionarios vinculados a presunta corrupción y apología del terrorismo, así como a partidarios que no cumplen los requisitos profesionales para los puestos.

PERFILES SE DEBEN CUMPLIR

El contralor declaró a la prensa, tras el encuentro con Castillo, que "el presidente es consciente de la necesidad de respetar los perfiles", dado que es "un trabajo que viene haciendo la Contraloría".

En ese sentido, le informó al mandatario que la contraloría presentará al Congreso un proyecto de ley para estandarizar los perfiles profesionales en la administración pública.

"Todos los secretarios generales son más o menos lo mismo y deben tener un mismo perfil, no importa dónde estén, todos los viceministros igual, y los asesores, la idea es que haya un estándar mínimo, de modo que la propia población sepa qué es lo legal respecto del proceso de nombramiento", explicó Shack.

En caso de irregularidades en las designaciones, el contralor indicó que la primera responsabilidad legal y moral es del funcionario que realiza el nombramiento.

Cuando estos funcionarios no respetan los controles en las designaciones de puestos públicos, pueden recibir una suspensión, amonestación e inhabilitación para el ejercicio de la función pública, detalló Shack.

Hasta el momento, la contraloría ha realizado acciones de control en las designaciones realizadas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Agricultura, y Vivienda y Construcción.

CONGRESO ESPERA CAMBIOS ANTES DE CONFIANZA

Sin embargo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, había pedido el lunes a Castillo que evalúe la necesidad de los cambios en el Consejo de Ministros, antes de que acuda a pedir el voto de confianza del Parlamento en las próximas semanas.

Asimismo, Alva expresó que era "urgente y fundamental" la convocatoria a un Consejo de Estado para darle un mensaje de estabilidad al país y garantizar que el Estado enfrentará "los temas urgentes, como salud, educación y estabilidad económica para generar trabajo".

Por su parte, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo sentirse muy satisfecho de la receptividad del mandatario, tras un encuentro este martes, respecto a los temas que le planteó sobre la salud, la educación y también las críticas al gabinete ministerial.

"Me voy muy satisfecho de la receptividad y la comprensión que tiene respecto de la función de la Defensoría del Pueblo. (...) El tema del gabinete puntualmente lo tiene que ver el presidente, nosotros ya le hemos hecho nuestros alcances", declaró Gutiérrez a los periodistas.

Castillo tomó el juramento a su primer gabinete de ministros el 29 de julio, un día después de asumir la Presidencia de Perú, y las principales críticas recayeron sobre su primer ministro, Guido Bellido, investigado por apología del terrorismo y también por lavado de activos, a raíz de un escándalo de corrupción que involucra a la cúpula del partido oficialista Perú Libre.