El documental sobre Morricone de Giuseppe Tornatore se presentará en Venecia

Roma, 10 ago (EFE).- El documental que el director italiano Giuseppe Tornatore ha dedicado al compositor Ennio Morricone, fallecido hace un año, es la última incorporación al programa fuera de concurso del próximo Festival de Venecia, según anunciaron hoy sus organizadores.

El documental "Ennio" que será presentado en el 78 edición de la "Mostra" es un retrato completo de Ennio Morricone, "un músico conocido y amado en todo el mundo, de los más influyentes y prolíficos del siglo XX, dos veces ganador de un Óscar y autor de más de 500 bandas sonoras inolvidables".

Tornatore, a quien unía además del trabajo una fuerte amistad con el compositor, firma este retrato de Morricone a través de un larga entrevista que había realizado al maestro y a la que ha sumado testimonios de artistas y directores con los que trabajó como Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, Oliver Stone, Quentin Tarantino,

"Ennio", apuntan, "es también una investigación destinada a revelar lo poco que se sabe sobre Morricone como su pasión por el ajedrez, que quizás tenga vínculos misteriosos con su música. Pero también el origen realista de algunas de sus intuiciones musicales como ocurre con el grito del coyote incluido en la banda sonora de la de la película "Il buono, il brutto, il cattivo" ("El bueno, el feo y el malo"), de Sergio Leone.

“Trabajé con Ennio Morricone durante treinta años, con él hice casi todas mis películas, sin olvidar los documentales, comerciales y proyectos que intentamos montar sin éxito. Durante todo este tiempo nuestra amistad se ha fortalecido cada vez más. Entonces, película tras película, a medida que profundizaba mi conocimiento de su personaje como hombre y como artista, siempre me pregunté qué tipo de documental podría hacer sobre él. Y hoy el sueño se hizo realidad", explicó Tornatore.

Y agregó: "no se trataba solo de que me contara su vida y su relación mágica con la música, sino también de buscar en archivos de todo el mundo entrevistas de repertorio y otras imágenes relativas a las innumerables colaboraciones realizadas en el pasado por Morricone con cineastas.

"Ennio" se unirá a otras cintas de la sección fuera de concurso de la Mostra veneciana, que tendrá lugar desde el 1 al 11 de septiembre.

Otras de las cintas que se estrenarán en esta categoría son el documental "Becoming Led Zeppelin" de Bernard MacMahon; la secuela de la saga "Halloween Kills", con el regreso de Jamie Lee Curtis, la adaptación de la saga de ciencia ficción "Dune", dirigida por Denis Villeneuve, o "The last duel" de Ridley Scott.