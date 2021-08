El Cruz Azul visita al Monterrey en inicio de las semifinales de la Concacaf

Jugadores del Cruz Azul durante un juego en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez/Archivo

Monterrey (México), 10 ago (EFE).- El Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano, visitará este miércoles al Monterrey del entrenador Javier Aguirre, en el inicio de la semifinal de la Liga de campeones de la Concacaf.

Dirigido por el peruano Juan Reynoso, los Azules ganaron el pasado mes de mayo su primer título de liga en este siglo y han apostado a conquistar el reinado de la Concacaf para alcanzar a América como máximos ganadores de la justa y clasificarse al Mundial de clubes.

Con un triunfo, un empate un una derrota, Cruz Azul ha tenido un inicio lento en el Apertura 2021 como consecuencia de la ausencia de varios jugadores, la mayoría de los cuales ya estarán disponibles este miércoles.

Para Reynoso, un empate será un buen resultado para tratar de finiquitar la serie en su estadio, el Azteca, el próximo 16 de septiembre en el partido de vuelta. El equipo celeste buscará plantarse bien y a partir de ahí atacar con una línea ofensiva liderada por el uruguayo Jonathan Rodríguez.

El Monterrey de Aguirre suma un triunfo y dos empates en el campeonato mexicano y espera que sus delanteros, liderados por Rogelio Funes Mori, estén finos, para hacer daño y llegar con ventaja al encuentro de vuelta.

De la mano de Aguirre, el equipo ha tenido altibajos en lo que va de año, ha carecido por momentos de falta de contundencia en el ataque y ha dejado ir ventajas, lo cual el ex entrenador del Atlético de Madrid tratará de que no se repita ante Cruz Azul.

Monterrey es el mejor equipo de la Concacaf en los últimos 10 años, con cuatro títulos, en 2011, 2012, 2013 y 2019; dos veces fue tercero en el Mundial de clubes y ahora tratará de confirmar su jerarquía, un reto complicado por lo bien que está jugando Cruz Azul desde el 2020.

Los dos equipos poseen plantillas con talento en todas las líneas y se espera una serie atractiva. El ganador enfrentará al mejor entre América y el Philadelphia de la MLS, que comenzarán su serie el jueves en el estadio Azteca, casa de los mexicanos.

Alineaciones probables:

Monterrey: Esteban Andrada; Sebastián Vegas, Jesús Gallardo, César Montes, Stefan Medina; Arturo González, Carlos Rodríguez, Maximiliano Meza; Joel Campbell, Rogelio Funes Mori, Duván Vergara.

Entrenador: Javier Aguirre.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jaiber Jiménez, Julio C. Domínguez, Pablo Aguilar, Juan Escobar; Ignacio Rivero, Rafael Baca, Yoshimar Yotún, Orbelín Pineda; Jonathan Rodríguez, Santiago Giménez.

Entrenador: Juan Reynoso.

Árbitro: Por designar.

Estadio: BBVA, en Monterrey, norte de México.

Hora: 21:00 (02:00 GMT).