El campeonato mundial de "Call of Duty: Mobile" arranca el 21 de agosto

Madrid, 10 ago (EFE).- El campeonato mundial de "Call of Duty: Mobile", organizado por Sony, arranca este 21 de agosto con las cinco primeras eliminatorias regionales, que darán el pistoletazo de salida al "mayor evento online a nivel mundial hasta la fecha sobre este videojuego", como asegura la compañía.

Estas eliminatorias comienzan el 21 de agosto y terminarán a fines de septiembre con los ocho mejores equipos de cada región (Asia del Sur y Oriente Medio, Latinoamérica, Japón, Norteamérica y Europa) compitiendo cara a cara en un torneo de doble eliminación, acercando aún más a los equipos ganadores a su parte de los más de dos millones de dólares en premios.

Los jugadores de todo el mundo pueden animar a sus equipos favoritos de sus regiones y ver toda la acción de cada una de las elimitarias en los canales de "Call of Duty: Mobile" en YouTube y Twitch.

Además, los jugadores pueden ganar recompensas en el juego viendo la acción directamente desde la aplicación Call of Duty: Mobile.

Las eliminatorias para cada región se llevarán a cabo en las siguientes fechas: Asia meridional y Oriente Medio (21 al 22 de agosto); América Latina (28 al 29 de agosto); Japón (28 al 29 de agosto); América del Norte (4 al 5 de septiembre); y Europa (18 al 19 de septiembre).