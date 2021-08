Economía de Francia enfrenta dificultades de suministro

(Bloomberg) -- La actividad económica de Francia casi alcanzó niveles prepandémicos en julio, a medida que las empresas hicieron caso omiso de algunas restricciones renovadas mientras que las dificultades de suministro limitaron cada vez más la producción.

La actividad estuvo entre 1% y 1,5% por debajo de lo normal en julio, el nivel más alto desde que llegó la pandemia, según la encuesta mensual del Banco de Francia a 8.500 empresas.

Si bien los líderes empresariales esperan un desempeño similar en agosto, la proporción de empresas que reportaron dificultades de suministro aumentó por tercer mes consecutivo al 49% en julio. En la construcción, la medida se mantuvo estable en 60%.

La encuesta del banco central resalta como las economías europeas que salen de las cuarentenas y de lo peor del covid-19 tienen cada vez más dificultades para aumentar la producción. La industria automotriz ha sufrido particularmente por una escasez de semiconductores.

Las empresas también luchan con cuellos de botella que son previos al covid-19, incluida la búsqueda y contratación de trabajadores. En Francia, la proporción de empresas que informaron dificultades de contratación aumentó al 48% en julio desde el 37% en mayo. En servicios y construcción, la proporción de empresas que tienen dificultades para encontrar trabajadores supera el 50%.

