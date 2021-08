Coronavirus.- Israel notifica más de 6.000 casos diarios de coronavirus por primera vez en seis meses

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Israel han notificado este martes más de 6.000 casos diarios por primera vez en seis meses, tras superar una barrera fijada a principios de febrero, en medio de un repunte achacado principalmente a la propagación de la variante delta.



El Ministerio de Sanidad israelí ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 6.275 contagios, para un total de 908.332, con 6.559 fallecidos, mientras que hay 35.466 casos activos, incluidos 394 pacientes en estado grave.



Asimismo, ha destacado que 5.816.547 personas han recibido hasta ahora al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las que 5.400.236 cuentan ya con la pauta completa. Asimismo, 577.899 personas han recibido una tercera dosis, aprobada el 1 de agosto para los mayores de 60 años para reforzar la inmunidad.



El jefe de la respuesta israelí contra el coronavirus, Salman Zarka, ha manifestado este mismo martes que el país está en un momento "clave" para "la sanidad, la vida y la economía", antes de pedir a la población que acuda a vacunarse, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.



"Quiero restaurar un poco de optimismo para todos nosotros y pedir que la población se vacune, use mascarilla y cumpla las regulaciones de la 'Tarjeta Verde'", que limita los accesos a determinados espacios cerrados a personas ya vacunadas.



El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, recalcó la semana pasada que el Gobierno quiere evitar imponer nuevas restricciones, si bien manifestó que "sabrá cuando pisar el freno", después de que Israel superara la barrera de los 3.000 contagios diarios por primera vez desde marzo.