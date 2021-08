Citigroup requiere vacuna a trabajadores que regresen a oficinas

(Bloomberg) -- Citigroup Inc. dijo a los empleados que van a regresar a las oficinas en el área de Nueva York y otras grandes ciudades de Estados Unidos que necesitan estar vacunados contra el covid-19. Es una de las medidas más restrictivas de una firma financiera de EE.UU. ante el virus mortal y su variante delta altamente contagiosa.

La decisión también afecta a los trabajadores en Chicago, Filadelfia, Boston y Washington, DC, dijo el banco a los empleados en un memorando el martes. Citigroup espera que los empleados comiencen a regresar a las oficinas al menos dos días por semana a partir del 13 de septiembre.

“Dado el mayor número de empleados que regresan a los edificios y la variante delta en EE.UU., adoptamos este enfoque para garantizar un lugar de trabajo seguro”, dijo Sara Wechter, directora de recursos humanos de Citigroup, en una publicación en LinkedIn el martes. En el caso de otras oficinas corporativas en EE.UU., “seguimos monitoreando los datos”, pero aún no se está pidiendo el regreso de más trabajadores. “Estos son nuestros planes a partir de hoy, y les aseguro que si cambian los hechos, nosotros también iremos cambiando”.

Se alienta a los empleados de las sucursales bancarias de la compañía a que se vacunen contra el covid-19, pero no se les exige. El uso de tapabocas se requiere para todos los empleados de oficinas y sucursales, independientemente de que estén vacundos o no, dijo Citigroup.

El requisito de Citigroup sigue tendencias similares implementadas por Morgan Stanley, que dijo a fines de junio que prohibiría a los trabajadores que no estén vacunados ingresar a sus oficinas en el área de Nueva York, y Jefferies Financial Group Inc., que obliga a que los empleados que deseen regresar a sus oficinas estén completamente vacunados.

Hasta ahora, la mayoría de los bancos más grandes de Wall Street no han llegado a exigir que los empleados se vacunen. Eso contrasta con gigantes de Silicon Valley como Facebook Inc. y Google de Alphabet Inc., así como el estado de California y la ciudad de Nueva York, que han dicho que los funcionarios del Gobierno deben vacunarse o realizar pruebas de covid semanalmente. Con el aumento de la variante delta del covid-19, que ha demostrado cuan fácilmente pasa de persona a persona, los ejecutivos de Wall Street han tenido dificultades para calibrar sus respuestas.

La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, ha mostrado más flexibilidad que muchos directores del sector financiero, y prometió ofrecer trabajo híbrido para los empleados de su banco, aunque pares como David Salomon de Goldman Sachs Group Inc han sido más agresivos en cuanto a al regreso del personal.

Nota Original:Citigroup Requires Vaccines for Workers Returning to Offices (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.