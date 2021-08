China/Canadá.- Ratificada en China la condena a muerte a un canadiense por tráfico de drogas

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de China ha ratificado este martes la condena a muerte emitida contra un ciudadano canadiense por tráfico de drogas, en un caso visto como vinculado con la batalla legal por la extradición de la directora financiera de la tecnológica china Huawei, Meng Wanzhou.



El Alto Tribunal del Pueblo de Liaoning ha rechazado durante la jornada la apelación presentada por Robert Lloyd Schellenberg, por lo que ha ratificado el fallo anterior y lo ha enviado al Tribunal Supremo para su confirmación definitiva, según ha informado el diario chino 'Global Times'.



El hombre fue sentenciado en noviembre de 2018 a 15 años de cárcel por introducir de contrabando más de 222 kilogramos de metanfetamina, si bien durante la repetición del juicio la Fiscalía presentó nuevas pruebas que provocaron que el veredicto fuera elevado a pena de muerte.



Tras ello, el acusado reclamó la repetición del juicio, lo que ha derivado en esta segunda sentencia, que confirma la dictada por un tribunal de primera instancia, en la que fue declarado culpable de ser parte de una red internacional de tráfico de drogas, poco después del arresto de Meng en Canadá.



El caso de Meng en un tribunal de la ciudad canadiense de Vancouver entró la semana pasada en sus últimas etapas, más de dos años y medio después de su arresto, si bien China ha defendido en todo momento que no hay relación entre su caso y los juicios contra ciudadanos canadienses en el gigante asiático.



Además de Lloyd Schellenberg, hay otros dos canadienses detenidos en China. Se trata del empresario Michael Spavor y del ex diplomático Michael Kovrig, que trabajaba para el 'think tank' International Crisis Group. Ambos fueron arrestados en diciembre de 2018 por, supuestamente, poner en peligro la seguridad del Estado chino.



La detención de estas dos personas se produjo después de que la directora financiera de la tecnológica china Huawei fuera detenida el 1 de diciembre en Vancouver, a petición de Estados Unidos, porque habría ayudado a burlar las sanciones dictadas por la Casa Blanca contra Irán.