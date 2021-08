Chavismo "revisará" candidaturas por no cumplir con parámetros de primarias

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, habla durante una rueda de prensa en el Teatro Principal de Caracas (Venezuela). EFE/ RONALD PEÑA

Caracas, 9 ago (EFE).- El vicepresidente del PSUV y diputado, Diosdado Cabello, informó este lunes que "revisarán" las candidaturas de al menos siete estados de Venezuela, al no cumplir con los parámetros de las elecciones primarias que se realizaron el domingo para los comicios regionales y municipales de noviembre próximo.

Cabello explicó en rueda de prensa que los postulados debían sacar el 50 % de los votos, como mínimo, y una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo lugar, establecido en el reglamento interno del partido.

"(El) 50 % no es fácil sacarlo en una elección donde tienes 20 candidatos, entonces el comando político ha decidido que ya no será para los gobernadores 50 % mínimo, sino que sea 40 %. Es un baremo que hemos establecido y además debe garantizar que tenga más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar", señaló.

Esta condición también fue modificada para las postulaciones a las alcaldías venezolanas, donde los candidatos deberán obtener el 35 % de los votos e igualmente la diferencia de 10 %.

"Queremos consolidar candidaturas unitarias, que vayan fortalecidas, que las condiciones que hubo en la campaña beneficien la unidad revolucionaria por encima de todo, que no haya posiciones irreconciliables y que un grupo se vaya por un lado y que otro grupo se vaya por otro lado y ahí viene la revisión", añadió.

Cabello anunció que la "revisión" se hará en las candidaturas a gobernaciones en Apure, Aragua, Bolívar, Cojedes, Monagas, Nueva Esparta y Trujillo, porque no cumplieron con ninguno de los dos baremos.

"Pasar a revisión no significa que eliminas a uno o a otro; evaluamos las condiciones electorales, las alianzas electorales con el Gran Polo Patriótico (GPP) y vamos tomando las decisiones. Tenemos hasta el 29 de agosto para la inscripción de candidatos", explicó.

Otros criterios serán la "realidad política" de los estados y municipios, como por ejemplo, la "fortaleza" de algún candidato de la oposición frente al chavismo, si algún postulado por el GPP "supera" al candidato del PSUV o si hay denuncias sobre presuntas irregularidades o arbitrariedades "y se demuestran con pruebas, nosotros tomamos la decisión".

"Nosotros evaluamos la conducta de nuestros candidatos, vimos debilidades y eso quedó registrado. Todavía estamos recibiendo denuncias de gente que se cree dueña de todo y atropellan a los demás. Tienen conducta de todo, menos revolucionaria", sostuvo.

El domingo, el PSUV llevó a cabo sus elecciones primarias para elegir a los candidatos para las gobernaciones y alcaldías que serán votadas el próximo 21 de noviembre.

Cabello celebró la asistencia a las primarias, abiertas a militantes y simpatizantes del chavismo sin carné del PSUV, que cifró en 5,5 millones de personas.

Sin embargo, aseguró que, debido a la alta participación, finalmente solo depositaron su voto 3,5 millones de personas, puesto que muchos, al ver las filas, dijeron "no, yo no voy a votar".