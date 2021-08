Barcelona quiere sorprender en cuartos de final de la Libertadores al Fluminense

En la imagen un registro del entrenador Fabián Bustos, director técnico del club ecuatoriano de fútbol Barcelona. EFE/José Jácome/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 10 ago (EFE).- Barcelona, el único equipo ecuatoriano que queda en la Copa Libertadores, pone rumbo a Brasil con la esperanza de dar la sorpresa en cuartos de final ante Fluminense, el próximo jueves, tras eliminar en la fase anterior al argentino Vélez Sarsfield.

Barcelona se entrenó hasta este martes en Guayaquil bajo la dirección técnica del argentino Fabián Bustos y de inmediato emprendió viaje hasta Brasil.

El sábado pasado derrotó por 2-1 a Guayaquil City en un intenso partido.

El triunfo sobre su rival de casa le permitió a Barcelona lograr la tercera victoria consecutiva, que le permite compartir el liderato de la segunda fase en Ecuador con Independiente del Valle, con 9 puntos cada uno.

El campeón del fútbol ecuatoriano de 2020 llegará esta noche a Río de Janeiro y se entrenará este martes en las instalaciones del club Aeronáutico.

El único sobreviviente de los ecuatorianos en el torneo continental, tiene serias aspiraciones para ganar la fase ante Fluminense, tras dejar en el camino a Vélez Sarsfield en octavos de final y, antes, por el Grupo C, eliminó a Boca Juniors, con triunfo por 1-0 en Guayaquil y empate 0-0 en Buenos Aires.

También dejó en el camino al Santos ganándole por 0-2 en Brasil y por 3-1 en Guayaquil, goleó por 4-0 a The Strongest en casa y perdió por 2-0 en La Paz, Bolivia.

El Barcelona logró recuperar de una prolongada lesión al atacante estadounidense-argentino-ecuatoriano Michael Hoyos, que estará a disposición del técnico Bustos.

Si bien, el técnico no dejó entrever la alineación que presentará ante Fluminense, la base del equipo durante la actual temporada es la siguiente: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina, Emmanuel Martínez, Damián Díaz; Gonzalo Mastriani o Michael Hoyos y Carlos Garcés.