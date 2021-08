AMP.- México/EEUU.- EEUU se compromete a enviar más vacunas contra la COVID-19 a México

López Obrador y Harris conversan "en buenos términos" sobre migración, la reapertura de la frontera y la pandemia



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, han mantenido este lunes una conversación telefónica en la que Estados Unidos se ha comprometido a enviar más dosis de la vacuna contra la COVID-19 al país vecino.



El presidente mexicano ha agradecido a Harris los más de cuatro millones de vacunas contra la COVID-19 ya entregadas por Washington, a lo que ella ha garantizado el "envío de dosis adicionales" a territorio mexicano, según un comunicado de la Casa Blanca.



Si bien Estados Unidos no ha especificado cuántas dosis más enviará, los próximos lotes serían de dosis de Moderna y AstraZeneca, según ha informado una fuente cercana a las conversaciones la agencia estadounidense Bloomberg, pese a que Moderna aún no ha sido aprobada para su uso en México.



Así, el mandatario mexicano y la vicepresidenta estadounidense han mantenido una conversación "en buenos términos" en la que han hablado sobre otras cuestiones comunes como la migración y la reapertura de la frontera.



Al respecto, López Obrador ha manifestado que este martes ofrecerá más detalles sobre la conversación, si bien ha apuntado a que ha sido una charla "para bien" en la que se ha tratado "la completa apertura de la frontera para reforzar la economía" y la "mutua cooperación" respecto a la COVID-19.



Por su parte, la Casa Blanca ha incidido en que ambos han dado seguimiento a los temas abordados en la visita de Harris a Ciudad de México el pasado 8 de junio y han discutido a cerca de su cooperación bilateral en curso para "hacer frente a los migrantes que llegan a la frontera" común.



En este sentido, la vicepresidenta estadounidense ha recordado que el tratamiento de la migración irregular es una "prioridad" absoluta de la Administración del presidente Joe Biden.



En esta línea, Harris ha explicado a López Obrador los esfuerzos de Washington para abordar las causas de la migración en Centroamérica, una cuestión en la que ha subrayado el reciente lanzamiento de una estrategia.



Ambos han coincidido así en la "necesidad" de "enfocarse en el fortalecimiento de las economías" de la región, "particularmente a través de la inversión en agricultura y resiliencia climática".



El pasado mes de junio, Harris visitó México, con el encargo del presidente de Estados Unidos para promover el progreso de la región y actuar frente a la migración, lo que resultó en el anuncio de la firma de acuerdo de cooperación.



Asimismo, las autoridades mexicanas han pedido en numerosas ocasiones que se reabra la frontera común para reanudar los negocios entre ambos países e impulsar el comercio, si bien la incidencia de la COVID-19 ha impedido dar este paso tras la suspensión de los cruces no esenciales con el inicio de la pandemia en marzo de 2020.



En concreto, el veto prohíbe actividades no esenciales como el turismo, eventos culturales o juegos de azar y sólo permite el cruce hacia territorio estadounidense desde México a ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos.