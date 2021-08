Alza en IPC de Brasil podría contaminar expectativa de inflación

(Bloomberg) -- Los precios al consumidor de Brasil aumentaron en julio a su ritmo más rápido en más de cinco años, lo que podría contaminar las expectativas de inflación y obligar a los encargados de política a volver a implementar una política monetaria restrictiva justo cuando la mayor economía de América Latina se recupera de la pandemia.

Los precios al consumidor se elevaron 0,96% frente al mes anterior, levemente por sobre la estimación mediana de 0,95% de los analistas encuestados por Bloomberg. Se trata del mayor incremento en 19 años para un mes de julio. La inflación anual subió a 8,99%, la más rápida desde 2016 y más del doble del objetivo de este año de 3,75%, informó el martes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Encargados de política monetaria encabezados por Roberto Campos Neto dijeron que los componentes inerciales de la inflación han empeorado, según la minuta de la reunión del 3 y 4 de agosto publicada unos minutos antes de que se dieran a conocer los datos de la inflación. También se refirieron a una “notable sorpresa” de que los precios de los servicios subyacentes hayan provocado un aumento en los indicadores básicos. Los costos de las viviendas, que subieron 3,1%, y los servicios de transporte fueron los principales impulsores de la inflación de julio. Los pasajes aéreos se elevaron más de 35%.

“El reciente empeoramiento de los componentes inerciales de la inflación, en medio de la reapertura del sector de servicios, podría causar un mayor deterioro de las expectativas de inflación, elevando los costos de su futura convergencia”, escribieron en la minuta los encargados de política. “Por lo tanto, se ha vuelto apropiado un ciclo de ajuste de la tasa de política a un nivel coherente con una política monetaria restrictiva”.

El banco elevará las tasas sin interrupción, escribieron los miembros de la junta, comprometiéndose a lograr que la inflación regrese a su objetivo en 2022 y 2023. La sequía más severa en décadas ha elevado las facturas de electricidad, mientras que los mayores costos de los productos básicos presionan los precios de los alimentos básicos. A futuro, los avances en la campaña de vacunación contra el covid ayudarán a abrir la economía, lo que podría impulsar aún más los precios al consumidor. Además, los miembros del banco central mencionaron que existen presiones alcistas sobre los precios derivadas de los riesgos fiscales.

La semana pasada, el banco central realizó su mayor alza de tasas desde 2003, elevando la tasa de referencia Selic en un punto porcentual completo a 5,25%. En la minuta, los encargados de política reiteraron que será apropiada otra alza del mismo tamaño en la próxima reunión de política de septiembre.

Los analistas encuestados por la autoridad monetaria proyectan una inflación anual de 6,88% para diciembre y de 3,84% para el próximo año, según una encuesta publicada el lunes. Los encargados de políticas tienen una meta para los precios al consumidor de 3,75% para este año y 3,5% para 2022.

Nota Original:Brazil’s Consumer-Price Jump Risks Poisoning Inflation Views (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.