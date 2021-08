Afganistán.- Seis países de la UE piden que no se suspendan las deportaciones de migrantes a Afganistán

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Interior de Alemania, Bélgica, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia han enviado una carta a la Comisión Europea en la que piden que no se suspendan las deportaciones de demandantes de asilo a Afganistán a pesar del avance de los talibán y la inseguridad reinante en el país.



En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, los firmantes recuerdan que en el acuerdo migratorio vigente entre ambas partes "no prevé ninguna cláusula para detener o suspender las devoluciones a Afganistán", así como que el Derecho Internacional obliga a los países a "readmitir a sus propios nacionales".



"Detener las devoluciones envía la señal equivocada y es probable que motive incluso a más ciudadanos afganos a abandonar su hogar hacia la UE", argumentan en el texto que los responsables de Interior de estos seis estados miembro dirigen al vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Migración, Margaritis Schinas, y a la comisaria de Interior, Ylva Johansson.



La carta de estos países se produce después de que el Gobierno afgano pidiese a principios de julio a los países de la UE la suspensión inmediata del proceso de repatriación de sus nacionales por la inseguridad en el país ante el avance de los talibán.



En este contexto, Alemania, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia piden a la Comisión Europea que "intensifique las conversaciones" con las autoridades afganas para conseguir que las deportaciones sigan teniendo lugar "en los próximos meses".



Bruselas, por su parte, ha confirmado la recepción de la misiva y ha asegurado que responderá "a su debido tiempo". Sin embargo, el portavoz de Interior del Ejecutivo comunitario, Adalbert Jahnz, ha destacado que son los estados miembro los que deben evaluar y decidir de forma "individual" sobre cada petición de asilo y posible repatriación.



"El marco legal dice que depende de cada Estado miembro hacer un examen individual sobre si es posible la devolución bajo circunstancias concretas, no es algo que la Unión Europea regule específicamente", ha explicado.



Además, preguntado por si Afganistán puede ser considerado actualmente como un país seguro, el portavoz ha contestado que "no existe a nivel europeo una lista de países seguros para decidir sobre las demandas de asilo y las devoluciones". "La Comisión Europea no tiene ni la lista ni los medios jurídicos para determinar qué país y en qué situaciones pueden aprobarse devoluciones", ha defendido.