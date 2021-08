Afganistán.- EEUU confirma su apoyo aéreo y antiterrorista al Gobierno de Afganistán

06-04-2021 El portavoz del Pentágono, John Kirby. POLITICA MARK WILSON



ACNUR muestra su "preocupación" ante la intensificación de la crisis humanitaria en Afganistán



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha confirmado este lunes el apoyo aéreo y antiterrorista al Gobierno de Afganistán ante el avance de los talibán en el país en los últimos días, en los que han tomado tres capitales provinciales y parte de otras dos.



"El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha sostenido que continuaremos apoyando a Afganistán con las autoridades que tenemos, donde y cuando sea posible, entendiendo que no siempre será factible", si bien ha indicado que este apoyo "incluye ataques aéreos y antiterrorista".



"Estados Unidos tiene las autoridades necesarias para continuar con el apoyo aéreo al Gobierno afgano hasta fin de mes", ha afirmado.



Asimismo, se ha referido a que los combates en el país "claramente no van en la dirección correcta" y que "el liderazgo afgano" tiene "muchas ventajas" frente a los talibán.



"Tiene una fuerza de más de 300.000 soldados y policías, una fuerza aérea, un armamento moderno y una estructura organizativa", ha precisado.



Los talibán se hicieron el domingo con el control de la ciudad de Kunduz, la tercera capital de provincia que conquistan en menos de 72 horas, en una ofensiva que les ha llevado a registrar enormes avances en otras dos capitales de provincia: Sar-e-Pul y Taluqan, en Sar-e-Pul y Tajar, respectivamente.



En este contexto, el Ministerio de Defensa de Afganistán ha asegurado a primera hora de este lunes a través de Twitter que las fuerzas de seguridad han matado a cerca de 580 supuestos talibán y han herido a más de 160 en los combates registrados durante las últimas 24 horas.



El avance de los talibán se produce junto a la retirada de tropas internacionales anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien afirmó que se completaría en septiembre.



ACNUR MUESTRA SU "PREOCUPACIÓN"



El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha mostrado este lunes su "preocupación" ante la intensificación de la crisis humanitaria en Afganistán por el aumento de la violencia ante el avance de los talibán en varias provincias del país en los últimos días y que han llevado a cientos de personas a huir.



En un comunicado, ha indicado que durante los dos últimos días, casi 200 refugiados afganos se han visto obligados a huir a Irán y que "muchos más civiles afganos pueden verse atrapados si no consiguen escapar de la situación de gran volatilidad".



"Se calcula que desde principios de año casi 400.000 afganos se han desplazado internamente dentro del país, unos 244.000 sólo desde mayo", ha apuntado.



En este sentido, ha instado a las autoridades iraníes a mantener abierto el paso fronterizo de Milak ante la intensificación de la crisis humanitaria en Afganistán y ha llamado a este país a que continúe con la acogida sistemática de afganos que huyen del conflicto.